Юг Хабаровского края подключают к теплу

В выходные первые пуски котельных прошли в шести поселениях.

Сегодня, в понедельник, подключаются Бикинский, Хабаровский и Амурский районы. Со вторника к ним добавится Нанайский район. Везде муниципальные власти пошли на встречу рекомендациям специалистов начать топить заранее, чтобы минимизировать риски простудных заболеваний. В условиях опасности второй волны COVID-19 это стало очень актуально. Обычно центральная часть региона и юг подключаются к концу первой декады октября, но в этот раз отопление включили почти на неделю раньше.

В выходные первые пуски котельных прошли в шести поселениях района имени Лазо, а также в городе Вяземском. Также на минувших выходных подключились Ванинский, Комсомольский и Советско-Гаванский районы, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. При этом в некоторых муниципалитетах начали обогревать только социальные объекты, а где-то сразу и жилье.

«Сейчас отопление полностью запущено в девяти районах, еще в шести — только частично. К примеру, в Комсомольске-на-Амуре власти подключили сразу 1042 жилых дома из 1544 многоэтажек, а в Хабаровске пока только социальную инфраструктуру. Полный запуск произойдет в течение ближайших десяти дней. Пока работают 194 котельных из 442», — сообщили в краевом минЖКХ.

Однако подготовка к зиме всей инфраструктуры ЖКХ в Хабаровском крае еще не закончена, хотя и вошла в финальную стадию. Коммунальные объекты приведены в порядок на 96%, жилфонд – на 98%. Сейчас выдаются последние паспорта готовности.

Напомним, что в начале этой недели было объявлено об окончании «северного завоза». Топливо в отдаленные районы, где ограничена навигация, сумели завезти почти на месяц раньше графика. Справиться с задачей досрочно помогла слаженная работа всех профильных ведомств и организаций, а также постоянный контроль со стороны краевой власти.