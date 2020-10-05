Ремонтники восстанавливают николаевскую трассу, где провалился автобус

На время ремонта движение по дороге будет ограничено

По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева в целях обеспечения безопасного движения транспортных средств на мосту автодороги «Селихино – Николаевск-на-Амуре» (км 105) в оперативном порядке начались ремонтно-восстановительные работы. В настоящий момент на мосту выполняет работы бригада подрядной организации.

Напомним, 4 октября в районе семи вечера из-за образования проломов на полотне деревянного моста через реку Ягодинка в проломы попал колесами пассажирский автобус.

Временные неудобства для водителей и пассажиров будут недолгими. Перед подрядчиками поставлена задача в максимально сжатый срок отремонтировать настил моста и привести его в удовлетворительное состояние для дальнейшего передвижения транспортных средств.

Как сообщили в КГКУ «Хабаровскуправтодор» на время работ, временно ограничено движение автобусов категории «М2» и «М3» — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает для «М2» — 5 тонн, «М3» — свыше 5 тонн.



