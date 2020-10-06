Директора фирмы в Хабаровском районе накажут за конные прогулки

В результате развлекательной поездки на лошадях травмы получили два человека

Прокуратурой Хабаровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя района, обвиняемого в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе следствия установлено, что предприятие, директором которого является обвиняемый, осуществляло деятельность по организации отдыха и развлечений, предоставляло услуги, связанные с верховыми конными прогулками в районе сёл Матвеевка и Заозёрное.

При предоставлении услуг потребителям не выдавались средства индивидуальной защиты, не проводился инструктаж о безопасности при верховой конной езде, обучение о правилах личной безопасности и об особенностях выбранного вида услуг, не доводилась информация о факторах риска и мерах по предупреждению травм, а также о правилах поведения граждан во внештатных ситуациях.

Ввиду необеспечения директором общества безопасности для жизни и здоровья потребителей верховой конной езде, двое граждан, попав во внештатную ситуацию, не справились с ней, что повлекло причинение одному из граждан тяжкого вреда здоровью в виде тупой травмы в области головы, таза, туловища и конечностей. Падение с лошади другого гражданина повлекло причинение физической боли, моральных страданий, ушибов мягких тканей грудной клетки и тазобедренного сустава.

Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.