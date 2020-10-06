В Хабаровске нашли мертвого младенца

В мусорном контейнере, расположенном в Краснофлотском районе, прохожие нашли тело новорожденного ребенка. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность матери младенца. Женщина задержана сотрудниками полиции. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.





Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.





По информации из СМИ, матери ребенка всего 17 лет. Младенец родился жизнеспособным, однако у хабаровчанки не было возможности содержать ребенка, поэтому она сознательно с ним расправилась.



