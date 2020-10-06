В Хабаровске наградили лучшего хлебопека и авиасборщика

В Дальневосточном художественном музее прошла церемония награждения членов сборной Хабаровского края «Молодые профессионалы». В финале национального чемпионата Анастасия Бутарова завоевала бронзовую медаль в компетенции «Хлебопечение». Аналогичную награду получил Захар Задорожный в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники».





«Спасибо вам за профессионализм и уверенность, с которыми вы представляете Хабаровский край на национальных и мировых чемпионатах профмастерства! Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к новым победам! У вас для этого есть все возможности», - обратилась к участникам церемонии министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.





Помимо лауреатов, пять человек получили награду Medallion of Excellence. Этот приз вручается за профессиональную квалификацию по компетенции. Среди награжденных – Александр Безруков («Поварское дело»), Диана Булгакова («Графический дизайн»), Диана Курбацкая – («Экспедирование грузов»), Илья Гаязов и Диана Васечко (оба – «Инженерный дизайн CAD»).



