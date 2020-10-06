Дегтярев: Нужно перестать питаться слухами

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с 400 медиками и работниками учреждений социальной защиты населения из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Одна из самых важных тем, затронутых на встрече – слухи о массовом увольнении врачей и медсестер.

«Нужно перестать питаться слухами. Ни о какой реорганизации речи не идет. Заместитель председателя правительства края Евгений Никонов проводит сейчас аудит здравоохранения, образования, социальной сферы, чтобы впоследствии сократить расходы на управленческий аппарат», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Также медики обеспокоены дальнейшим развитием системы оказания медицинской помощи онкобольным. В регионе нет возможности лечить пациентов с опухолями головы и шеи. Врио губернатора рассказал, что недавно было подписано соглашение с крупным инвестором «МедИнвестГрупп», который, возможно, и возьмется за решение данной проблемы.

В следующем году в краевой бюджет будет заложено дополнительное финансирование на оплату работников социальной сферы. Это еще одна неплохая новость, которую озвучил Михаил Дегтярев.

Стоит отметить, что встреча врио и медиков прошла неформально. Дегтярев проигнорировал подготовленный на сцене стол. Он спустился в зал и стоя общался с собравшимся. Встреча продлилась около полутора часов.