Жителям Хабаровского края докажут, что ЗОЖ – это просто

Стартовал социальный проект от АНО «ИКЦ «Просвещение» «Здоровый ты – здоровый Хабаровский край», главная цель которого – научить жителей края основным правилам здорового образа жизни.

Как известно, именно от образа жизни в большей степени зависит наше самочувствие, внешность, долголетие, риск развития хронических заболеваний и качество жизни, в целом. Но у многих сложилось мнение, что здоровый образ – это ограничения в питании, потребление «экзотических» продуктов и изнурительные тренировки, однако организаторы проекта доказывают, что здоровый образ жизни – это просто.

В рамках проекта «Здоровый ты – здоровый Хабаровский край» любой желающий может пройти обучающий видеокурс по основным правилам ЗОЖ, утвержденный экспертами Центра медицинской профилактики КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК, после которого каждый житель региона точно научится грамотно подходить к своему здоровью. Видеокурс состоит из четырех короткометражных уроков о здоровом питании, физической активности, ограничении потребления алкоголя и отказу от курения.

Приятным завершением проекта станет розыгрыш подарков к Новому году! После прохождения курса участникам предлагают пройти тестирование о ЗОЖ из 20 вопросов. Успешная проверка знаний даст возможность участвовать в розыгрыше призов в преддверии Нового года - 2021: всем участникам присвоится индивидуальный номер, и среди них организаторы случайным образом выберут победителя!

Главные призы – Iphone и безлимитная клубная карта на 3 месяца в спортивный клуб «Академия fight&functional club»!

Для участия в проекте переходите по ссылке: https://cmp.medkhv.ru/online-education/

Проект реализуется при поддержке партнеров:

- Центр медицинской профилактики КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК;

- Фитнес – клуб «АКАДЕМИЯ FIGHT & FUNCTIONAL CLUB»;

- СИ «Информационное агентство АмурМедиа»;

- ООО «КИНО КХВ»;

- ООО «Телекомпания СЭТ»;

- «Молодой Дальневосточник XXI век»

- Радио «Комсомольская Правда – Хабаровск».