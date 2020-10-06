В Хабаровском крае за 5 часов отремонтировали древний мост

Деревянный мост через реку Ягодинка ремонтная бригада восстановила в течение пяти часов. Бригада укрепила балочное основание в соответствии с технологией.





В воскресенье через этот мост ехал автобус по маршруту «Селихино – Николаевск-на-Амуре». В инженерном сооружении, который помнит еще путч ГКЧП, образовались проломы, в которых и застряли колеса автобуса. Подрядчик приступил к ремонтно-восстановительным работам в оперативном порядке. Поручение дал врио губернатора Михаил Дегтярев.





«На время работ было приостановлено движение автобусов категории «М2» и «М3»… Пассажиров обслуживали небольшие микроавтобусы, которые осуществляют перевозки по междугородним маршрутам. К 19.00 5 октября все ограничения были официально сняты. Безопасность передвижения по мосту подтвердили представители УГИБДД и специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор», - отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.



