Один человек скончался от С-19 в Хабаровском крае

Всего за время пандемии в регионе от коронавируса погибли 108 человек

По данным минздрава Хабаровского края, за сутки выявлен 81 новый случай заболевания, вылечились — 32 человека, один скончался.

Всего за время пандемии коронавирус обнаружен у 12 тыс 476 человек, вылечившихся — 9 тыс 924, умерших — 108.



