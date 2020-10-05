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Один человек скончался от С-19 в Хабаровском крае
Всего за время пандемии в регионе от коронавируса погибли 108 человек
По данным минздрава Хабаровского края, за сутки выявлен 81 новый случай заболевания, вылечились — 32 человека, один скончался.
Всего за время пандемии коронавирус обнаружен у 12 тыс 476 человек, вылечившихся — 9 тыс 924, умерших — 108.
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Оперативная сводка по коронавирусу За прошедшие сутки (5 октября) в Хабаровском крае выявлено ✔ 81 новый случай ✔️ 32 человека выздоровело ✖ 1 летальный исходов за последние сутки Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 📌 12476 случаев Covid-19 📌 9924 человек выздоровело 📌 2444 находятся на лечении 📌 108 человек умерло #минздравхк #covid_19 #стопкоронавирус #khabkrai #хабаровскийкрай