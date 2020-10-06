В Хабаровском крае построят технопарк креативной индустрии

В Хабаровске прошло совещание, на котором власти обсудили реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». И.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов рассказал о проекте создания технопарка креативной индустрии. Там будет производиться аудиовизуальный контент, который будет поставляться не только на внутренний рынок, и в страны АТР.

Региональный бюджет не «потянет» проект такого масштаба, поэтому врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удалось заручиться поддержкой Минэкономразвития РФ и лично главы ведомства Максима Решетникова. Строительство технопарка позволит поддержать малый и средний бизнес и привлечь в край инвесторов.

«В соответствии с поручением врио губернатора нами уже подготовлено обращение в адрес главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова с просьбой разместить данный объект на территории Хабаровского края. Этот проект предварительно проработан с частным инвестором и рядом IT-компаний – потенциальными резидентами будущего технопарка», - рассказал Максим Тарасов.

Подготовка проекта запланирована на следующий год. Однако, чтобы не терять потенциальных инвесторов, Дегтярев распорядился форсировать его реализацию.