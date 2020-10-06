Из хабаровских дамб построят дороги

В краевом центре приступили к разбору дамб и демонтажу насосов. Гидробарьеры уберут в течение трех дней. Использованный для их постройки сланец пойдет на ремонт дорог в близлежащем частном секторе.

На сегодняшний день уровень Амура у Хабаровска составляет 479 сантиметров. Это на 121 сантиметр ниже точки опасного явления. В последующие дни спад воды будет продолжен.

Возле арены «Ерофей» демонтированы последние насосы. Насосное оборудование убрано с опасных для подтопления мест – с улиц Богачева, Вилюйской, Архаринской, с затона возле ТЦ «Броско Молл». В общей сложности из городского бюджета на противопаводковые мероприятия и ликвидацию последствий потопа потрачено около 25 миллионов рублей.

«Должен отметить, что все агрегаты в паводок отработали отлично: даже при самых больших нагрузках ни один из насосов не отказал, не дал сбоя, все справлялись со своими задачами, за что механикам, обслуживающим их, большое спасибо. Теперь вся машинерия пройдет полный цикл техобслуживания и будет помещена на хранение», - сказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов.