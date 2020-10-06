Хабаровчанин выращивал «веселый укроп» для животных

В Хабаровском районе сотрудники полиции обнаружили, что у одного пенсионера на даче стройными рядами цветут растения, вызывающие смех. Причем не какая-то там грядка-другая, а 470 кустов. Целая плантация.





У деда поинтересовались – знает ли он, что выращивает? Тот ответил, что знает. Но растил «веселый укроп», дескать, не для себя, а на корм домашним животным. Вот какой заботливый хозяин! Ну скажете на милость – кто еще способен в таких количествах выращивать смешные растения для собачек да коровок? Кстати, ранее пенсионер к уголовной ответственности не привлекался.





… До того злополучного дня, когда к нему нагрянули стражи порядка. Хабаровчанину грозит до 8 лет лишения свободы. Дожидаться приговора суда обвиняемый будет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



