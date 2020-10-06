В Хабаровском крае снова закрутят масочно-режимные «гайки»

В регионе за прошлую неделю зафиксировано 537 случаев заболевания коронавирусом. Наблюдается тенденция – почти 25% от общего числа инфицированных являются гражданами от 65 лет и старше. Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева предложила ввести обязательный перевод этой группы населения на удалённую работу.

«В отношении граждан старше 65 лет, на мой взгляд, ограничительные меры нужно усиливать. По крайней мере, на данном этапе, вводить обязательный перевод активно работающих граждан на удалённый режим работы. Это делается ради их безопасности. Риск заражения очень высокий» - сказала Зайцева.

Ограничительные меры коснутся проведения массовых мероприятий. Они должны проходить с соблюдением социальной дистанции. Не исключено, что на территории края снова снизят заполняемость кинотеатров и иных учреждений. Также всех, кто обращается в поликлинику с признаками гриппа и ОРВИ, обяжут сдавать анализ на коронавирус. Ограничительные меры вступят в силу с 8 октября.





Стоит отметить, что в Хабаровске острая ситуация с коечным фондом. Заполняемость коек составляет 92%. В инфекционном госпитале на базе городской больницы №10 свободных мест и вовсе не осталось.





К приёму пациентов подготовлена городская больница №11, увеличен коечный фонд в ЦРБ района им. Лазо, рассматривается вопрос о развёртывании 80 коек в ККБ №2. Военный госпиталь в Анастасьевке тоже готовят к приему ковидных больных. Для них будет предусмотрено двести коек.



