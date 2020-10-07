В Хабаровском крае собираются собирать больше налогов

По информации федеральной налоговой службы, за восемь месяцев текущего года в бюджет края поступило на три миллиарда рублей меньше, чем за прошлый год – всего 56,6 миллиардов. Это связано со снижением экономической активности в результате коронавирусной пандемии и послаблениями для предпринимателей.





Однако, по словам руководителя управления ФНС по Хабаровскому краю Сергея Ефремова, ситуация не настолько плохая, как прогнозировали. Изначально специалисты предрекали дефицит по налогам в размере 9,9 миллиарда рублей. К концу третьего квартала наметилась тенденция к росту налоговых поступлений.





Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подчеркнул, что следует снижать административные барьеры для бизнеса. В ходе встречи с Сергеем Ефремовым был затронут вопрос легализации в качестве самозанятых парикмахеров, мастеров маникюра, водителей такси, арендодателей.





«У нас уже около 3 тысяч человек в таком статусе. Не так много, как в пилотных регионах, но это только начало. Очень легко зарегистрироваться, платишь фиксированные 4% налога и не боишься никаких проверок или жалоб. У Федеральной налоговой службы один из самых удобных электронных сервисов. Будем помогать краевому управлению ФНС в популяризации этих инструментов. Нужно в несколько раз увеличить количество жителей края, которые пользуются «личными кабинетами» на сайте налоговой службы», - сказал Дегтярев.



