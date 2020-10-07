Два десятка хабаровских жилых дома проверены по поручению Дегтярева

Жилье проверяли на готовность к зиме

Хабаровские многоэтажки выборочно проверили на готовность к отопительному периоду. Паспорта готовности управляющие компании и ТСЖ получили еще до 15 сентября. Но, соответствуют ли данные в документах реальному положению дел, выясняли в ходе трехдневной инспекции. Провести проверки на одном из аппаратных совещаний поручил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

Всего с прошлой недели члены комиссии, в которую вошли технические специалисты минЖКХ, управления государственного жилнадзора и администрации города, побывали на 21 доме. По каждому из них в прошлом году регулярно поступали жалобы. Последними адресами в списке стали пятиэтажки по улице Шелеста, д. 77 и Тихоокеанской, д. 68.

«Здесь тепловой контур не нарушен, проведена обмотка труб. Все работает, температура на датчиках стабильная. Подготовка элеватора дома к зиме в среднем занимает два дня. Перед похолоданием управляющие компании и ТСЖ получат температурные графики и по ним будут работать всю зиму», — прокомментировал увиденное в теплоузле замначальника управления государственного жилнадзора Олег Кустов.

Если на первом доме у проверяющих не возникло больших нареканий к действиям управляющей компании, то по адресу Тихоокеанская, 68 инспекторы сразу зафиксировали частичное отсутствие изоляции теплоконтура. Перед зимой трубы обычно оборачивают специальным изоляционным материалом, который сохраняет тепло и саму трубу от внешнего воздействия. Здесь же, хотя по документам все было готово, эти работы провели некачественно.

«Тепловой контур жилого дома состоит не только из системы отопления, но из оборудования чердаков и подвалов, устройства окон и дверей – всех элементов, через которые могут быть потери тепла. Так, в данном случае мы видим, что трубы оголены. При этом паспорт готовности компания получила. То есть вот тот самый случай, когда факт расходится с документами», — констатировал Олег Кустов.

Кроме того, в ходе общения с людьми удалось выяснить, что от жильцов дома была направлена жалоба на холод в квартирах зимой. Собственники считают, что виновата наружная стена, которая промерзает в самые холодные месяцы. Ситуация похожа на правду, так как рядом у такого же дома боковая стена обшита утеплением и декоративным фасадом. Как быть в этом случае, объяснили в краевом минЖКХ.

«По любой жалобе должна быть проведена проверка, которая установит причину нарушения температурного режима. Тепловизор четко показывает и саму температуру в квартире, и место, откуда идет холод. Если это стена, то, возможно, ее надо утеплять. Объем предстоящих работ относится к капитальному ремонту. Тогда жильцы должны провести собрание и на нем решить, будут ли они выполнять эти работы. После этого собираются документы и передаются в фонд капремонта. Региональный оператор, в свою очередь, начинает заниматься проблемой. Мы проверим, была ли жалоба в управляющую компанию и возьмем эту ситуацию на контроль», — рассказал порядок реагирования замминистра ЖКХ края Станислав Кондаков.

Сейчас в Хабаровском крае подготовка к отопительному сезону вошла в финальную стадию. Жилфонд приведен в порядок на 99%, коммунальные объекты — на 98%. Из 442 котельных запущено 60% объектов. Отопление дали во всех северных районах, частично на юге края, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Итоги осмотров жилфонда, организованных по поручению Михаила Дегтярёва, подведут в ближайшие дни. Инспекции также предстоит проверить всю документацию на дома. Если выяснится, что нарушения носят масштабный характер, то такие же внезапные проверки начнутся по всему региону.