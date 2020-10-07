В Хабаровске с рейса сняли двух пьяных земляков Ишаева

От представителей службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что с самолета, который должен был лететь из Хабаровска в Новосибирск, снято двое граждан. Они были пьяные, грубо нарушали общественный порядок, кричали, оскорбляли пассажиров. На замечания реагировали вызывающе.

Дебоширы 37 и 38 лет оказались жителями Кемеровской области (кстати, именно в этом регионе родился первый губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев). Сотрудниками транспортной полиции буяны был доставлены в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Хабаровска.

За появление в общественных местах в состоянии опьянения и возмутительное поведение на кемеровчан составили протоколы.