В Комсомольском районе в ещё один населенный пункт зашла вода

Всего под воздействием паводка в регионе находятся 53 населенных пункта.

В Комсомольском муниципальном районе в зону паводка вошел еще один населенный пункт Молодежный, где вода зашла на территорию 3 земельных участков и на один отрезок автомобильной дороги. По состоянию на утро 07.10.2020 под влиянием паводковых вод оказались 10 населенных пунктов, где подтоплены два жилых дома, 54 земельных участка, 19 участков дорог местного значения.

В Ульчском районе количество подтопленных населенных пунктов, подвергшихся подтоплению, осталось неизменным – 17, однако добавилось шесть земельных и приусадебных участков. В общей сложности здесь подтоплены 61 земельный и приусадебный участки, а также 20 участков дорог местного значения. Транспортное сообщение сохраняется со всеми населенными пунктами.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре паводковая обстановка за прошедшие сутки осталась неизменной.

Всего в Хабаровском крае по состоянию на 07 октября, под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населенных пункта в 7 муниципальных образованиях. В зоне подтопления остаются 10 жилых домов, более 2400 земельных, приусадебных и дачных участков и 70 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог. Гребень паводка сместился к селу Мариинское Ульчского района.

Вместе с тем за прошедшие сутки в Хабаровском район от воды полностью освободился населенный пункт Воронежское-2, где ранее оставался подтопленным один участок дорожного полотна. В селе Мичуринское вода сошла с территории последней подтопленной придомовой территории и с одной дороги, переливы сохраняются на 2 участках дорог.

В селе Елабуга в зоне паводка осталось два участка дороги, один освободился. Всего же в данном муниципальном районе в зоне паводка продолжают оставаться 6 населенных пунктов. Общим числом под воздействием паводка в районе остаётся 132 приусадебных и земельных участков, а также 6 участков автодорог.

В Нанайском районе обстановка также стабилизируется. Здесь в населенном пункте Синда от воды освободились 2 приусадебных и 1 земельный участки. Остаётся подтопленным один участок дороги. Всего же в районе в зоне подтопления продолжают оставаться 9 населенных пунктов, где в настоящий момент вода сохраняется в двух жилых домах, на территории 87 приусадебных и земельных участках и 13 участков дорожного полотна.

В Амурске вода отступила от 2 дачных участков, расположенных в черте города, остаются подтопленными еще 26 и один участок дороги. В остальных населенных пунктах Амурского района обстановка без изменений. В зоне паводка кроме районного центра еще пять населенных пунктов, где в воде остаются два жилых дома, 21 приусадебный, дачный и земельный участки, 8 участков внутрипоселковых дорог и два отрезка дорог, соединяющих город Амурск и село Эльбан с селом Омми.



