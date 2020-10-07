В Хабаровске состоится организационное собрание Народного совета

Это будет пока не первое официальное заседание, а лишь его «приквел» - на собрании, которое пройдет 8 октября, изберут организационный комитет. Его члены, в свою очередь, позже и подготовят дебютное «полноценное» совещание. Встреча пройдет в краевом Музыкальном театре, ее посетит врио губернатора Михаил Дегтярев.

Формирование Народного совета уже завершилось. На включение в его состав было подано 650 заявок, из них рекомендовано 320. В число членов совещательного органа вошли следующие категории граждан.

59 человек набрали на портале «Голос27» более 250 голосов. 24 жителя края являются популярными блогерами (критерий отбора – не менее пяти тысяч подписчиков в соцсетях). 71 гражданин предоставил подписные листы в свою поддержку. 43 человек предложили общественные советы при органах власти и местного самоуправления.

Еще 123 человека кооптированы лично Михаилом Дегтяревым. Это общественники, с которыми Дегтярев познакомился лично во время рабочих встреч. Были и люди, которые не прошли «кастинг» в Народный совет.

Комиссия не рекомендовала в состав совещательного органа пятнадцать человек. Из них четыре кандидата приняли решение самостоятельно не принимать участие в совете. Еще 10 человек представили неполные комплекты документов. Еще один аутсайдер не решил нужным подтвердить факт проживания на территории Хабаровского края.