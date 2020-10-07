Березовские найденыши отправились служить на границу

Многодетная мама спасла целый выводок щенков и сумела их пристроить

Газета «Молодой дальневосточник XXI век» писала о душевном поступке Анастасии Судаковой, спасшей восемь новорожденных щенят. С самими малышами знакомились участники общественной организации «ЗА ДВИЖ», они привозили им специальные смеси и пеленки.

В общем, мы все дружно искали щенкам новых заботливых хозяев. У спасительницы в простой городской квартире и без того восемь душ: трое детей, две собаки, хомяк и сами супруги.

И вот сегодня утром Анастасия сообщила радостную новость – все найденыши уехали в Казакевичево. Люди приехали в Березовку, чтобы выбрать себе двух будущих охранников, но увидели мелкоту-милоту…

Сердце дрогнуло. «Всех забираем!» — решили гости, и семеро братьев и сестер (одного щенка забрали еще в выходные) отправились в приграничное село.

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