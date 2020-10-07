Навигацию в Хабаровске вновь открыли

Речной транспорт прекращал работу из-за большой воды.

С 8 октября теплоходы начнут движение к дачным участкам, расположенным на островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. Посадка/высадка пассажиров будет осуществляться с остановки «Прибрежная».

Время отправления теплоходов по маршрутам с нее будет соответствовать времени отправления с Речного вокзала.

Оперативную информацию о расписании движения можно уточнить у диспетчера по телефону 8-924-310-61-39.



