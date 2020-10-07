Дегтярев призвал банкиров охотнее выдавать кредиты предпринимателям и населению

В Хабаровске состоялось заседание финансового клуба «Финансовый рынок: движение вперед». В нем приняли участие руководители региональной структуры Центробанка, ВТБ, «Почта-банка», Россельхозбанка, представители крупных страховых организаций, участники деловых объединений («Опора России», «Деловая Россия»), члены Совета при главе региона по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Возглавил заседание врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Одной из главных целей преобразования экономики глава региона указал поддержку бизнеса. Поэтому в крае реализуется ноу-хау в сфере финансовых вложений «Инвестпроекты 2.0». Этот формат позволит отобрать самые значимые и прибыльные с точки зрения налоговых отчислений и социальной целесообразности проекты. Именно им и помогут быстрее появиться на свет. В числе проектов - строительство горнолыжного комплекса «Хехцир», создание креативного технопарка, ряд инфраструктурных проектов.

Создаешь новые рабочие места? Платишь налоги? Полезен для общества? Тогда вот тебе и кредиты, и всякая поддержка от государства. Одними пивными магазинами теперь богат не будешь.

Насчет займов. Михаил Дегтярёв прямо указал банковскому сектору и финансовым институтам на необходимость оказать помощь бизнес-сообществу и населению Хабаровского края. В регионе пострадавшими из-за пандемии признаны около 15,5 тысяч предприятий. Половина – в сфере розничной торговли непродовольственными товарами и общественного питания.

Если они закроются, никому хорошо не будет. В том числе банкам, которые должны кому-то продавать кредиты, чтобы самим остаться на плаву. Эту простую истину Дегтярев и постарался донести банковскому сообществу.

«У нас нет никаких предубеждений ни к кому, кто работает в Хабаровском крае. Условия прежние: рабочие места, налоги, социальная ответственность. Договоры о социально-экономическом развитии мы заключаем с разными компаниями – теми, которые ведут добычу полезных ископаемых, которые работают в других отраслях экономики. Но почему-то я не видел договоров о помощи краю с финансовыми институтами, - сделал акцент Михаил Дегтярев. - Надо помогать краю. Все мы ходим по одним улицам, живем в одном городе, преимущественно в Хабаровске. Хоккейный клуб «Амур», хоккейный клуб «СКА – Нефтяник», футбольный клуб «СКА – Хабаровск» ждут спонсоров. Наш детско-юношеский спорт ждет ваших денег, уважаемые банкиры, наша медицина ждет ваших денег, благоустройство городов и рабочих поселков».