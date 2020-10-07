Врио губернатора Хабаровского края: Мы – с нашим Президентом

Михаил Дегтярев поздравил президента России Владимира Путина с 68-летием. Вот что он написал в своем инстаграм-аккаунте.

"Сегодня день рождения нашего Президента. Мы знаем и видим, что приоритетом всей его жизни остаются граждане России. Быть всегда среди людей, слышать и понимать их, думать о них – вот его главная черта как лидера страны.

Все мы, жители края, почувствовали в эти сложные месяцы заботу и поддержку Президента. Именно благодаря инициативам Владимира Владимировича Дальний Восток получил статус одного из важнейших общенациональных приоритетов, а вместе с ним и широкие перспективы комплексного развития.

Я искренне верю, что при поддержке Президента наш край в полной мере раскроет свой потенциал, станет комфортным и процветающим. Хочу от имени хабаровчан пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и удачи, той самой удачи, которая всегда ему сопутствует.

Мы - с нашим Президентом. И, я уверен, вместе мы преодолеем все трудности и обязательно победим".