В Москве скончался хабаровский «отец» Фунтика

Автор советского мультфильма про поросенка Фунтика Валерий Шульжик скончался на 82-м году жизни

Шульжик родился в Хабаровске в 1939 году. Спустя семь лет он со своими родителями переехал на Сахалин, где и пошел в школу. Позже жил в Ленинграде. В 1957 году вернулся на Дальний Восток.

Валерий Владимирович стал актером Хабаровского краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Перед этим он работал матросом, рулевым на теплоходе, электриком. В театре Шульжик проработал несколько лет, после чего стал старшим инспектором краевого управления культуры.

Писательскую деятельность он начал в 1959 году. Шульжик написал более двадцати книг, тридцати пьес и сотни детских стихов. Известность ему принес четырехсерийный мультфильм про поросенка Фунтика, где Валерий выступил автором сценария.

Писатель умер в Москве в возрасте 81 года. Причина смерти неизвестна.

Аркадий Антонов