Посредников исключили из коммунальных платежей в Хабаровском крае

Собственники жилья активно переходят на прямые договоры на поставку коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями (РСО), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такая форма сотрудничества стала возможной после внесения соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ. Как пояснили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования, благодаря этому оплата производится напрямую поставщикам услуг, а не через счета управляющей компании или ТСЖ.

«Это удобно для всех сторон. Собственники жилья получают защиту от недобросовестных управляющих организаций. Средства без посредников зачисляются поставщику. Управляющим организациям не придется заниматься взысканием долгов с граждан-неплательщиков и в случае неоплаты ими счетов использовать собственные средства для погашения задолженности. На сегодняшний день на прямые договоры с РСО в регионе перешли более 100 многоквартирных домов. Инициировать процесс перехода к такой форме работы собственники жилья могут на общем собрании», – рассказали в главном управлении.

В ведомстве также отметили, что прямой договор заключается на неопределенный срок. После его подписания управляющая организация обязана предоставить ресурсоснабжающей организации перечень сведений, необходимых для начисления платы за коммунальные услуги. Для получения подробной консультации жители края могут обратиться в главное управление по телефону «горячей линии» 8 (4212) 40-23-40, дополнительный канал связи 8 (4212) 40-23-38.



