Школьники Хабаровского края отправятся в культурный тур по России

Школьники (их почти 600 человек) смогут увидеть наиболее значимые достопримечательности, исторические и культурные памятники. Поездки детей проходят в рамках национального проекта «Культура».

По словам и.о. начальника отдела краевого министерства культуры Галины Зубакиной, главная цель маршрутов – знакомство детей с историей и культурой России. А для края важно сделать доступными для посещения школьниками из отдаленного региона всемирно известные достопримечательности. Ребята посещают музеи, храмы, монастыри, площади, парки.

- Каждый год организаторы разрабатывают разные направления, маршруты, программы пребывания. Но из-за пандемии для туристических групп пока закрыты некоторые города, например, Санкт-Петербург. Поэтому сейчас подготовлены только две программы – «Моя Москва» и «Москва – Золотое кольцо» в рамках которой школьники посетят, кроме столицы, Переславль-Залесский и Ярославль. Вот только вернулась группа детей из Комсомольска-на-Амуре, которая путешествовала по программе «Моя Москва» - рассказала Ольга Дмитриевна.

Преподавателя инженерной школы Города юности Татьяну Старовойтову переполняют эмоции.

- В мою группу, которую я сопровождала, входило 30 школьников. Дети в восторге. Мы побывали на Красной площади, в музее военной формы, где представлено обмундирование начиная с 17 века, заканчивая формой будущего. Были в музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Третьяковской галерее, в музее музыкальных инструментов. Впечатлила прогулка по ВДНХ, особенно запомнилась интерактивная выставка «Моя Россия», - рассказала Татьяна Сергеевна.

По словам педагога, массу эмоций вызвала у детей прогулка по Москве-сити и экскурсия на Поклонную гору.

- Возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Казус случился во время экскурсии в музей холодной войны. Это бункер глубиной 65 метров. Как только переступили порог, у детей была реакция: «как же страшно». А потом вдруг сработала сигнализация и дверь заблокировалась. Но ничего, за секунды это все разрешилось, и мои детишки вышли веселые, - делится впечатлениями Татьяна Старовойтова.

Как сказала преподаватель, не хватало спектаклей. В плане был поход в Большой театр, но он не состоялся из-за действующих пока ограничений. Татьяна Сергеевна выезжает в путешествия в рамках нацпроекта в третий раз и говорит, что особенность маршрутов в том, что они никогда не повторяются. Даже если одно название, каждый год разные достопримечательности.

Ученице инженерной школы Арине Шленской особенно запомнились экскурсии в Третьяковскую галерею и музей изобразительных искусств имени Пушкина.

- Я учусь в художественной школе, в этих музеях была впервые, можете себе представить, какие впечатления на меня все это произвело, слов нет. Попасть в Третьяковку – моя заветная мечта и она свершилась, - сказала Арина.

Край участвует в программе с 2013 года, и каждый год министерство культуры решает вопрос об увеличении количества мест, чтобы отправить в культурные центры страны как можно больше детей. Поэтому и в этом году количество путевок для школьников было увеличено с 340 до 593. Большинство ребят впервые побывает в российских городах. Предпочтение отдается отличникам, победителям олимпиад, школьным активистам, воспитанникам школ искусств.

Культурную программу, питание и проживание оплачивает федеральный бюджет, транспортные расходы и страхование – родители.

- Мы каждый год работаем с одним и тем же туроператором, поэтому для таких поездок нам резервируют субсидированные билеты. Главное – дети очень довольны. Мы разговаривали со школьниками, конечно, все в восторге. Экскурсии рассчитаны на 4-5 дней. В этих поездках школьники не только воочию видят то, что раньше могли посмотреть только на картинке, но и знакомятся друг с другом, общаются. Стараемся каждый год распределять места так, чтобы учащиеся из разных населенных пунктов, в том числе отдаленных, имели возможность открывать для себя разные города, регионы. В этом году уже вернулась группа из 44 человек. Ожидают поездку школьники из Николаевского, Хабаровского, Ванинского районов. В прошлом году ездили ребята из Охотска, Аяно-Майского и других районов. А в Хабаровский край по обмену приезжают дети из других городов, - отметила Галина Зубакина.

В крае разработали программу «Дальневосточные рубежи», которая в прошлом году вошла в нацпроект «Культура». Регион принимает детские делегации из других городов: Новосибирска, Калуги, Иркутска, Томской, Ленинградской областей, Подмосковья, Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга. Маршрут проходит по культурно-историческим местам Хабаровска: Комсомольская, привокзальная площади, площадь имени Ленина и площадь Славы, Спасо-Преображенский собор, городские пруды, музеи краевой столицы. По словам Галины Зубакиной, важным пунктом маршрута является погранзастава села Казакевичево. Ребята знакомятся с жизнью пограничников, пробуют солдатскую кашу и даже разбирают и собирают автомат.

Юлия Рудакова