В Хабаровске пришельцы обменивали старые купюры на новые

Однажды к 85-летней жительницы Кировского района позвонили в домофон две гражданки. Они представились специалистами социальной службы и сказали, что в квартирах пожилых людей будет проводить ремонт. А им, дескать, надо осмотреть жилье.





Женщина впустила дамочек в свою квартиру. «Соцработницы» осматривать помещение не стали. Вместо этого они сообщили пенсионерке, что в стране идет обмен старых денежных знаков на новые и попросили показать наличные. Женщина принесла им все свои сбережения – 60 тысяч рублей.





Пока одна гостья отвлекала внимание хозяйки, вторая в это время умыкнула деньги. После этого подельницы покинули квартиру. Пенсионерка же обратилась в полицию, где описала подробные приметы преступниц.





Оперативники вскоре отыскали «соцработниц». Они оказались приезжими из Смоленской области. Целью поездки 52-летняя фигурантка и ее 43-летняя сообщница назвали желание отдохнуть в Хабаровске. Пришельцы (пришельки?) уже неделю жили в съемной квартире на улице Большой. Там и были найдены похищенные у пожилой женщины деньги.





Суд признал подельниц виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на два года каждой условно.



