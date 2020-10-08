Пожилым жителям Хабаровского края выдадут по 720 рублей

Женщинам в возрасте старше 55 лет и мужчинам старше 60 положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Финансовая поддержка осуществляется средствами краевого бюджета. Размер ЕДВ составляет 720 рублей. Эту сумму могут получить более 160 тысяч жителей Хабаровского края.





«Ежемесячная денежная выплата оформляется с месяца обращения за ее предоставлением, но только после наступления права на ее назначение, то есть после исполнения 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. При этом жители могут сами выбрать способ получения ЕДВ: на банковскую карту или через отделение почтовой связи», - уточнили в региональном министерстве социальной защиты населения.





Чтобы получить данную выплату, соискателям следует обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства, в МФЦ либо оформить выплату через краевой портал «Услуги27». Информацию можно получить по телефону 8 (4212) 32 64 93. Для выдачи ЕДВ требуется документ, подтверждающий личность и регистрацию на территории края.



