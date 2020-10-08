У Дегтярева в борьбе со стихией – новые инструменты

Впервые в этом году в Хабаровском крае и в соседней Еврейской автономии из-за паводка введен межрегиональный режим ЧС. Новшество, по словам врио губернатора, поможет не только справиться с наводнением и его последствиями, но и компенсировать ущерб всем пострадавшим от большой воды жителям.

Впредь - без фокусов

Межрегиональный режим ЧС был введен по договоренности с МЧС. Это, если можно так сказать, ноу-хау Дегтярева позволит увеличить финансирование регионов, а значит, ускорит восстановительные работы после паводка.

«Это очень хороший инструмент. Он позволит нам привлечь федеральные деньги из резервных фондов и не остаться один на один со стихией. Сейчас важно оценить ущерб и возместить убытки, причиненные очередным подъемом уровня воды в Амуре выше отметок "опасных явлений"», - заявил врио губернатора во время поездки в Комсомольск-на-Амуре.

Собственно, сам Комсомольск – город проблемный, тут уровни Амура часто критические, а защитные сооружения строились кое-как. Когда Дегтярев приехал в город, вода поднялась выше семи метров.

Сразу после приземления в Городе юности врио отправился на временную дамбу, отсыпанную от улицы Сторожевой до площадки спецавтохозяйства. Она защищает микрорайон Менделеева. Там Михаил Дегтярев пообщался с местными жителями.

В Комсомольске-на-Амуре большой водой из Амура сейчас залиты больше двухсот огородов в СНТ "Ветеран-1" и "Ветеран-2". От грунтовых вод пострадали подвальные помещения нескольких многоквартирных домов и четырех детских садов. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. На прошлой неделе «ННК» выделила дизельное топливо для обеспечения бесперебойной работы насосов в Комсомольске-на-Амуре, за что врио губернатора отдельно благодарил руководство компании.

Слова признательности Михаил Дегтярев адресовал и студентам местных вузов и колледжей. В качестве волонтеров парни и девушки трудятся в карьере городского спецавтохозяйства, готовят мешки с песком, которыми затем тампонируются проемы в дамбах и ливневая канализация. Врио главы региона сказал, что такой молодежью - которая учится в Хабаровском крае и связывает с ним свою дальнейшую судьбу - стоит гордиться. Он искренне поблагодарил всех волонтеров, которые в очередной раз встали на защиту сел и городов от паводка. Главе Комсомольска-на-Амуре поручено не только наградить добровольцев, но и обязательно организовать для них поездку в центр молодежного отдыха "Шарголь".

«С уверенностью могу сказать, что Комсомольск-на-Амуре, все населенные пункты защищены, вся инфраструктура защищена, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - Что касается инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре, то по первому этапу работы идут, но вяло. Мы придаем ускорение - со своей стороны, со стороны минстроя, службы заказчика, госстройнадзора, правоохранительных органов. По второму и третьему этапам ситуация хуже - подрядчик разорился, ушел с проекта, деньги заморожены. Мы за счет краевого бюджета пока провели консервацию второго и третьего этапов инженерной защиты. В следующем году получим дополнительные деньги - 600 миллионов рублей - из федерального бюджета на достройку. Будет объявлен конкурс, будет очень тщательно отбираться компания, чтобы больше не было таких "фокусов", которые здесь происходили»

Понятно, что от прежних «фокусов» устали и люди, каждый год они ждут разлива Амура с тревогой. Теперь появилась надежда, что и дамбы удастся сделать капитально и надолго, и с деньгами федеральный центр поможет.

Паводок же смещается ниже по Амуру, и режим ЧС распространили на Ульчский и Николаевский районы. Распоряжение, только уже регионального масштаба, подписанное Дегтяревым, охватило 12 муниципалитетов.

«Первоначально режим ЧС включал Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Верхнебуреинский, Амурский, Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Комсомольский, Нанайский и Хабаровский районы. Но, учитывая движение гребня паводка по Амуру, возникла необходимость в расширении зон потенциальных ЧС. С прогнозом по новым отметкам пика было решено добавить Ульчский и Николаевский районы, где могут возникнуть осложнения паводковой ситуации», - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Без «фокусов» прошел в этом году и завоз грузов в отдаленные районы. Дегтяреву и правительству края удалось завершить обеспечение севера края топливом раньше обычного. В этом году территориям, в которых сроки навигации ограничены, доставили 14,2 тысячи тонн угля и 22,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Этого объема хватит, чтобы в течение всей зимы обеспечивать бесперебойную работу местной коммунальной инфраструктуры и социальных объектов.

«Северный завоз – стратегически важное направление в работе правительства Хабаровского края. Каждый год от выполнения этой задачи всецело зависит жизнь самых отдаленных поселений в зимний период. Морозы там стоят суровые, а отопительный сезон начинается гораздо раньше, чем в других точках края. Поэтому топливо должно быть доставлено точно в срок и в полном объеме. И в этот раз регион справился уже к концу сентября, хотя крайняя дата – 20 октября. Правительство контролировало каждый из этапов поставок, и результат не заставил себя ждать», - рассказал Михаил Дегтярев.

Вновь о Комсомольске, этому городу на минувшей неделе повезло с вниманием. Строители взялись за дороги, за самые сложные участки. На Комсомольском шоссе двухполосный железобетонный мост через ручей Теплый ключ заменит водопропускная система. Это позволит реорганизовать движение в самом узком месте одной из главных магистралей Комсомольска-на-Амуре. Теперь проезжая часть здесь будет расширена до шести полос.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, решение снести построенный в 1957 году мост было принято при разработке проекта. Это было необходимо для разгрузки участка дороги, на котором постоянно образовывались автомобильные пробки.

И на этой же неделе стало известно, что Комсомольск получит новое звание – Города трудовой доблести. Инициативу Дегтярева поддержала краевая дума. Парламентарии рассмотрели предложение врио губернатора о совместной инициативе в адрес главы государства по присвоению Комсомольску-на-Амуре почетного звания. За это предложение депутаты проголосовали единогласно.

Теперь региональный парламент выпустит соответствующее постановление, после чего состоится церемония подписания совместного ходатайства. Документ подпишут Михаил Дегтярев и председатель Законодательной думы Ирина Зикунова. Последнее решение – за президентом России.

Ещё двум дорогам «досталось» от врио. Ремонтные бригады привели в рабочее состояние деревянный мост через реку Ягодинка, на котором в минувшее воскресенье застрял пассажирский автобус. Деревянный настил на опасных участках более чем 30-летнего моста подрядная организация восстановила за пять часов.

«По поручению врио губернатора Михаила Дегтярёва перед бригадами поставили задачу к вечеру понедельника восстановить настил моста. Безопасность передвижения по новому сооружению подтвердили представители ГИБДД и специалисты «Хабаровскуправтодора», - отметили в минтрансе региона.

Начались работы и на чегдомынской трассе. Дорога тоже находится на контроле Дегтярёва. По его поручению за ремонт дороги взялось АО «Региоснаб». Рабочие вышли на объект две недели назад. За это время они отремонтировали 6 из 28 километров участка дороги, из краевого бюджета на трассу выделено 70 млн рублей.

«Ловкости рук» положили конец и в ситуации с обманутыми дольщиками. Это совместная работа правительства Дегтярева с федеральным кабмином. Теперь людям, вложившим деньги в строительство жилья, государство гарантирует квартиры под ключ.

«Сегодня мы видим, что помимо привлечения средств по линии специального федерального фонда для достройки используются и другие механизмы. Необходимо эту работу проводить энергичнее. Активнее взаимодействовать бизнесу и органам власти. Учитывая, что по новым объектам мы работаем через эскроу-счета и новых обманутых дольщиков быть не должно, все усилия необходимо сосредоточить на решении вопросов по действующим долгостроям. Проблему обманутых дольщиков в крае необходимо решить до начала октября 2021 года. Все возможности для этого есть», - рассказал врио Дегтярев.

О спорте и не только

На уже прошедшей неделе Михаил Дегтярев встречался с представителями хоккейного клуба «Амур». Деньги на хоккей в крае есть, но «Амур» должен зарабатывать маркетингом, то есть своими силами. Ну и не забывать о программе-максимум – выходе в плей-офф.

«Отныне - жёсткий контроль за расходованием средств и спрос с руководства, и игроков. Мы же, со своей стороны, продолжаем работать с потенциальными спонсорами. Задача - постепенно снижать затраты бюджета на содержание команды. Финансирование профессиональных клубов должен брать на себя бизнес, а маркетинговые программы «Амура» - приносить прибыль, а не одни расходы», - сказал Михаил Дегтярев.

О деньгах на хоккей, кстати, шла речь на встрече Дегтярева с гендиректором компании «Полиметалл». В этом году будет выделено 66 миллионов рублей хоккейным клубам «СКА-Нефтяник» и «Амур». Попечительская помощь ведущим спортивным командам с 2008 года является частью социальной политики «Полиметалла» там, где осуществляют деятельность предприятия компании.

Социальная политика добывающей компании – не только в спорте. 34 миллиона рублей золотодобывающая компания «Полиметалл» направит на приобретение нового оборудования для Амурской центральной районной больницы. Соответствующий документ подписали врио губернатора и генеральный директор «Полиметалла».

Врио на минувшей неделе вообще был озадачен добычей полезных ископаемых. Была в расписании и встреча с руководством Института горного дела ДВО РАН.

Институт горного дела был создан в 1983 году, чтобы решить фундаментальные научные проблемы освоения ресурсного потенциала Дальнего Востока и повысить эффективность использования добываемого минерального сырья.

- Мы хотели бы представить свои разработки более широкому кругу недропользователей. И у нас есть наработки в плане стратегии развития горного дела в Хабаровском крае, - рассказал руководитель института.

Он отметил также, что в связи с ростом цен на золото многие компании сейчас проявляют интерес к освоению недр. С одной стороны, по его мнению, это положительная тенденция, но с другой – недропользование должно координироваться с учетом научных исследований и выделения средств на дорожную инфраструктуру. Помимо проектов в сфере золотодобычи, наука готова предложить экономически эффективные разработки по добыче и переработке цветных металлов.

«Краю необходима стратегия по освоению недр и развитию инфраструктуры за счет недропользователей на благо жителей региона. В этом мы готовы взаимодействовать с Институтом горного дела», - обратил внимание Дегтярев.

Еще о технологиях. Технопарк может появиться в Хабаровском крае в ближайшее время, на этом настаивает врио губернатора.

Технопарк предлагается сделать центром производства аудиовизуального контента. Производимая продукция будет рассчитана не только на внутренний рынок, но и на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

- В соответствии с поручением врио губернатора нами уже подготовлено обращение в адрес главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова с просьбой разместить данный объект на территории Хабаровского края. Этот проект предварительно проработан с частным инвестором и рядом IT-компаний – потенциальными резидентами будущего технопарка, - рассказал и.о. министра инвестиций региона Максим Тарасов.

Он также отметил, что подготовка проекта запланирована на следующий год, на что Михаил Дегтярев предложил форсировать его реализацию.

Евгений Постышев