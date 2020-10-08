В Хабаровске прошла медицинско-волонтерская акция «Оберегая сердца»

Она была организованна АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России и «Волонтерами-медиками» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Хабаровск – один из ключевых городов на Дальнем Востоке, где оказывается квалифицированная и высокотехнологичная помощь людям с сердечно-сосудистыми патологиями. Кардиологам и хирургам помогают волонтеры, их задача – консультировать жителей края и оказывать элементарную помощь.

У акции «Оберегая сердца» в Хабаровске было две точки: в торговых центрах волонтеры установили оборудование, измеряли давление и насыщенность крови кислородом. Через руки добровольцев прошло более двухсот человек, у двух давление было повышенным.

Волонтеры предлагали вызвать скорую, но прохожие-пациенты отказались. Вообще, это не в правилах общественников настаивать и проводить какие-либо консультации, только разъяснительная работа и элементарная помощь. Остальное – за врачами.

«Мы не можем проводить какие-то консультации как профессионалы, у нас другие заботы – рассказать людям о том, чтобы они не забывали следить за собой и были осведомлены об опасности инфарктов, инсультов. Ну и давление измеряем, в крайнем случае, пользуемся услугами скорой помощи», - рассказала координатор волонтерского движения Диана Мкоян.

Хабаровск по праву считается одним из лучших городов на Дальнем Востоке, где успешно борются с сосудистыми патологиями. Квалифицированную стационарную помощь можно получить на базе 1-й краевой больницы, сильные кардиологи и в больнице скорой помощи - 2-й ККБ, тут работают, в том числе, и с инфарктами, также проводятся операции.

Есть в краевом центре и не так давно построенный Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Современное оборудование, специально поддерживаемый микроклимат и так далее.

Что имеют хабаровские и дальневосточные врачи в своем арсенале, как у нас оберегают сердца? Операции бывают нескольких видов, в том числе и на открытом сердце. Уже более восьми лет в Центре оказывают помощь не только дальневосточникам, но и жителям Забайкалья и даже запада России.

Хирурги готовы провести операции в случае обнаружения ишемической болезни сердца и ее осложнений, нарушения сердечного ритма и проводимости, приобретенных и врожденных пороков сердца. Лечению поддаются аневризмы аорты и магистральных сосудов.

Более 5 тысяч человек получили квалифицированную помощь в Центре только в прошлом году. Выполнено более пятисот операций на открытом сердце и сосудах. В череде «закрытых» высокотехнологичных операций на сердце и сосудах преобладает ангиопластика со стентированием коронарных артерий, грубо говоря, протезирование. Подобных вмешательств хирурги в 2019 году сделали почти 1,5 тысячи. Кроме того, в прошлом году врачи Центра имплантировали пациентам более семисот кардиостимуляторов.

Но лучше, как говорят волонтеры движения «Оберегая сердца», не попадать под нож хирургов. Необходимо, особенно тем, кто перешагнул 40-летний рубеж, регулярно посещать терапевта и кардиолога, делать ЭКГ, следить за артериальным давлением. Ну и, конечно, диета, богатая рыбой, и ежедневная гимнастика, хотя бы по 50 приседаний в день с прямой спиной.

Степан Шишкин