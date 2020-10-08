В Ульчском районе ожидается опасный уровень воды

Сейчас гребень амурского паводка проходит в районе села Богородское

По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, на Амуре на участке Малмыж-Комсомольск-на-Амуре, Маринское сохраняются уровни воды категории опасного явления и выше на 1-22 см, на участке у Богородского достигнуты опасные отметки, на участках Хабаровск-Троицкое, Нижнетамбовское – Циммермановка, Тахта – уровни воды категории неблагоприятного явления.

На Амуре в Ульчском районе ожидается подъем воды до отметок категории опасного явления.

На Уссури в пределах Хабаровского края в Бикинском, Вяземском районах начался небольшой подъем уровня воды за счет смещения дождевых паводков с рек бассейна на территории Приморского края. Пойма реки на у села Новосоветское подтоплена на 0,2 м. На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 1,0 м.

Небольшие паводки проходят на отдельных реках края (бассейн рек Хор, Амгунь, р. Манома) без выхода воды на пойму. На реке Тунгуска продолжается небольшой спад уровня воды, сохраняется подтопление поймы на 0,5 м.

На других реках в пределах края преобладает тенденция спада уровня воды.

Уровни воды на реках края на утро 8 октября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска — составил 465 см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 521 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 427 (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 560 (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 669 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 788 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка — уровень 698 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское — уровень 551 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское — уровень 504 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта — уровень 529 см (-1 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре — уровень 217 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.