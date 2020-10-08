Михаил Дегтярев выстраивает прямой диалог с муниципалитетами

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с руководителями городов, поселков и спикерами местных собраний депутатов. Состоялся прямой диалог, где каждый муниципальный чиновник мог донести до главы региона проблемы своего населенного пункта. Причем без всякой оглядки на партийную принадлежность и прошлый бэк-граунд.

Дегтярев с самого момента назначения дал понять, что его интересуют только факты и механизмы решения проблем. Так, после жалобы главы села Лидога на отсутствие амбулатории, врио губернатора дал поручение краевому министерству здравоохранения разработать проект строительства медицинского учреждения.

Глава села Булава пожаловалась на состояние двух дизель-генераторов, которые эксплуатируются почти 40 лет и часто выходят из строя, что приводит к частому отключению света. Разговор с Дегтяревым закончился тем, что генератор появится в Булаве уже в следующем году.

Глава региона почти три часа общался с руководителями городов и сел. Были подняты десятки важных вопросов, в том числе наиболее острые – ЖКХ и медицина. Дегтярев дал понять – за проблемами отныне следит строгое губернаторское око, равнодушию и скуке чиновников давно настал конец. И таких ситуаций, когда, по словам местных жителей, северные районы региона губернатор посещал раз в 15 лет, не будет.

Встреча завершилась награждением победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». По инициативе Михаила Дегтярева победителей будут поощрять в том числе и финансово. Так, за первое место он определил сумму в 1 миллион рублей, за второе - 750 тысяч, за третье - 500 тысяч рублей. Средства пойдут на развитие территорий.