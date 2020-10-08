В Совгавани будет единая квитанция за свет и тепло

«ДЭК» будет выполнять функции расчетного центра не только по услуге электроснабжения, но и горячего водоснабжения и отопления.

В ноябре жители Советской Гавани получат единый платежный документ на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению. В новой квитанции будут объединены расчеты за услуги производителя и поставщика тепла и горячей воды АО «ДГК» и гарантирующего поставщика электроэнергии – ПАО «ДЭК» (обе компании входят в Группу РусГидро).

С этого года обслуживание потребителей тепловой энергии на территории Советской Гавани осуществляет АО «Дальневосточная генерирующая компания».

В октябре АО «ДГК» на основании заключенного Агентского договора передало часть своих функций по сбыту тепловой энергии на территории Советской Гавани ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

Теперь ПАО «ДЭК» будет выполнять функции расчетного центра не только по услуге электроснабжения, но и горячего водоснабжения и отопления. Всего Дальневосточная энергетическая компания будет обслуживать более 17 тысяч частных и около 400 корпоративных клиентов Советско-Гаванского района.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» остается единой теплоснабжающей организацией и осуществляет поставку тепловой энергии, выступает стороной по договорам теплоснабжения со всеми категориями потребителей, выдает технические условия на техническое присоединение и установку приборов учета, проводит технический аудит объектов и осуществляет контроль качества предоставляемых услуг, составляет акты о нарушении режима потребления. Все средства, оплачиваемые потребителями за услуги отопления и горячего водоснабжения, продолжат напрямую поступать в АО «ДГК».

Специалисты ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» будут заниматься оформлением договоров теплоснабжения, производить начисления и перерасчеты за услуги теплоснабжения и ГВС, выставлять счета юридическим лицам и единый платежный документ жителям, контролировать сроки поверки приборов учета горячей воды и принимать их показания, вести уведомительную, претензионную и судебную работу с должниками, принимать обращения по вопросам расчетов за тепловую энергию, осуществлять прием заявлений на заключение соглашений о реструктуризации долга.

Консультации по всем вопросам, связанным с начислениями, как за электроснабжение, так и за горячую воду и отопление, клиенты теперь смогут получить в офисах ПАО «ДЭК». Обслуживание частных клиентов будут вести по адресу: Советская Гавань, ул. Пионерская, д. 17 (режим работы: пн-сб с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:30 до 14:00, с 15:30 до 16:00, воскресенье – выходной) и ул. Комсомольская, д. 31-а (режим работы: пн-сб с 9-00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, воскресенье – выходной).

Оплатить за потребленные энергоресурсы частные клиенты могут любым удобным способом: на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru и через личный кабинет клиента на сайте и его мобильное приложение. Кроме того, можно оплатить квитанции через интернет-банкинг или мобильные приложения банков, в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации и через информационный портал «ГИС ЖКХ».



