Ограничения по коронавирусу вновь вводятся в Хабаровском крае

Меры начнут действовать с 9-го октября

Ограничительные меры связаны с нарастающим числом заболевших новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае. В документе сказано, что переводу на дистанционный режим работы подлежат сотрудники старше 65 лет. Но, предприятия и организации вправе оставить тех сотрудников, чье физическое нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

«Те, кто работают должны уйти на удаленку, но мы даем право работодателю определить, там, где люди старше 65 лет задействованы в критических процессах, им можно оставаться на посту», — сказал Михаил Дегтярев.

Также с 9 октября все массовые мероприятия в Хабаровском крае должны проходить с соблюдением социальной дистанции. К этому требованию в том числе должны вернуться культурные, досуговые центры, театры, спортивные сооружения.

Эти рекомендации были выработаны краевым оперативным штабом по коронавирусу, который состоялся 6 октября.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим при посещении мест массового скопления людей — это и магазины, и общественный транспорт. В крае будет усилен надзор за соблюдением этих требований, будут проводиться профилактические рейды. С начала пандемии коронавируса на граждан и организации за нарушение масочного режима наложено штрафов на общую сумму около 1 млн рублей.

Напомним, что за минувшие сутки в Хабаровском крае было зарегистрировано 87 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, два человека скончались. Всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтверждён у 12641 жителя, вылечились 10042, находятся на лечении 2489 человек, умерли 110 человек.