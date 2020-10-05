Из Троицкого ушла большая вода

В настоящий момент в районном центре подтопленных территорий нет

Гребень паводка проходит у села Богородское Ульчского района. Его дальнейшее прохождение будет сопровождаться подъемом уровней воды ниже по течению, с достижением отметок близких к опасным значениям.

В Комсомольском муниципальном районе в зоне паводка находятся 11 населенных пунктов, где подтоплены два жилых дома, 54 земельных участка, 19 участков дорог местного значения.

В населенном пункте Троицкое Нанайского муниципального района от воды освободились 10 приусадебных и земельных участков и два участка автомобильных дорог местного значения.

Также паводковые воды продолжают отступать от других населенных пунктов Нанайского района. Так в селе Даерга от воды освободился один участок дорожного полотна, в селе Дада вода сошла с восьми земельных участков.

По состоянию на утро 9 октября в районе в зоне подтопления продолжают оставаться восемь населенных пунктов, где в настоящий момент вода сохраняется в двух жилых домах, на территории 38 приусадебных и земельных участках и девять участков дорожного полотна.

Вслед за движением гребня амурского паводка вниз по течению в сторону лимана продолжается постепенное освобождение подтопленных территорий. Так в Хабаровске из зоны паводка вышли восемь приусадебных участков, осталось – шесть. На островной части краевого центра затоплены 1,5 тыс дачных участков, связано это с медленным снижением уровня воды внутренних водоемов и грунтовых вод.

В Хабаровском районе стабильное снижение уровня воды поспособствовало освобождению от воды 18 земельных участков в селе Корсаково-2 и 1 участка в селе Князе-Волконское. Общим итого под воздействием паводка в районе остаётся девять населённых пунктов, где вода зашла на территорию двух жилых домов, 267 приусадебных и земельных участков, а также восемь участков автодорог.

В Амурском районе обстановка также стабилизируется, однако пока без существенных изменений. В районном центре от воды освободились еще семь дачных участков. Остаются подтопленными 19. Также вода сошла с дорожного полотна на участке дороги сообщением Амурск – Омми. Кроме районного центра подтопления сохраняются еще в пяти населенных пунктах, где в воде остаются два жилых дома, 20 приусадебных, дачных и земельных участков, девять участков внутрипоселковых дорог и один отрезок дороги между Эльбаном и селом Омми.

В селе Тахта Ульчского района вода сошла с последнего подтопленного земельного участка, осталось 5 приусадебных территорий и один участок внутрипоселковой дороги. Всего же Ульчском районе количество подтопленных населенных пунктов, подвергшихся подтоплению, осталось неизменным – 17. В общей сложности здесь подтоплены 61 земельный и приусадебный участок, а также 20 участков дорог местного значения. Транспортное сообщение сохраняется со всеми населенными пунктами.

Всего в Хабаровском крае по состоянию на 9 октября под воздействием паводка находится 52 населенных пункта в семи муниципальных образованиях. В зоне подтопления остаются девять жилых домов, порядка 2,3 тыс земельных, приусадебных и дачных участков и 67 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог.



