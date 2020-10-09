Детей с онкологией будут лечить в московском центре им. Блохина

Делегация детских онкологов посетила учреждения Хабаровского края, подписан договор о сотрудничестве.

По сообщению пресс-службы краевого правительства, делегация специалистов из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России (Москва) прибыла с рабочей поездкой в Хабаровск по приглашению и.о. заместителя председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Целью визита ведущих научных сотрудников Центра стала личная консультация пациентов и налаживание сотрудничества со специализированными медицинскими учреждениями края. Итогом поездки стала разработка договора о сотрудничестве, которое подпишут в ближайшее время.

На встречах с главами учреждений гости из столицы обсудили перспективы развития детской онкологии и гематологии ДВФО, провели семинар для врачей-педиатров, детских хирургов, детских онкологов-гематологов и других специалистов.

По словам Евгения Никонова, подобное взаимодействие важно для обмена опыта в тактике лечения онкобольных, ведь постоянный обмен опытом с коллегами и апробация новых медицинских технологий всегда способствует повышению качества оказания медицинской помощи пациентам.

«Мы посетили ряд медицинских учреждений Хабаровска. Безусловно, здесь работают высококлассные специалисты, которым небезразлично развитие медицины в целом и лечение онкологических больных в частности. Разрабатывается договор о сотрудничестве с правительством края для более тесного взаимодействия. Документ позволит на разных этапах оперативно отправлять пациентов в Москву, соблюдая тайминг лечения: по высокодозной терапии, трансплантации костного мозга, проведении сложных органосохраняющих оперативных вмешательств», — рассказал академик РАН, советник директора НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, заведующий хирургическим отделением №1, президент РОДО Владимир Поляков.

Высокотехнологичное медицинское лечение осуществляется бесплатно, за счет государства, в том числе и доставка до учреждения. Лечение в Центре имени Блохина проходит по трем видам бесплатного лечения онкологических заболеваний: обязательное медицинское страхование, высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – квоты выделяет Министерство здравоохранения, и протоколы клинических апробаций.

Программа подразумевает практическое применение разработанных и ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Дети поступают в отделение с родителем или законным представителем с полным обследованием, начинается терапия.

Для оптимизации времени после установления диагноза, лечение начинают в Москве, но, если позволяет время до операции и их можно выполнять по месту жительства, пациент возвращается домой и потом приезжает для контроля состояния.

«У детских онкологов есть замечательная традиция общаться не только в своем региональном кругу, но и со специалистами в федеральных учреждениях через семинары, онлайн-консультации. Безусловно, личные встречи очень продуктивны, ведь они позволяют увидеть многие нюансы изнутри. Мы готовы развивать высокотехнологичное лечение именно в нашем родном крае, да и персонал подобран очень грамотный и «болеющий» своим делом. Средний возраст врача-онколога в детской больнице – 43 года», — рассказала заведующий отделением детской онкологии и гематологии детской краевой клинической больницы, главный внештатный детский специалист онколог Елена Ерега.

Также Елена Ерега отметила, что развитие детской онкологии в Хабаровском крае идет планово. Детское отделение онкологии находится в многопрофильной больнице, где соседствуют хирургические и соматические отделения. Это очень ценно, ведь все оперативно приходят друг к другу на помощь.

В больнице оказывается первичная диагностика, химиотерапия с элементами высокодозной терапии, лучевая и хирургическая терапия, остальные методы лечения сочетаются с федеральными возможностями. Это – стандартная практика городов с населением до 1 миллиона человек.

СПРАВКА

В Хабаровском крае проживает 289 тыс детей до 18 лет. У 45-47 детей ежегодно выявляются первичные онкологические заболевания. Лейкоз и солидные образования -наиболее часто встречающиеся диагнозы. На данный момент на учете состоят 347 детей. В отделении детской онкологии и гематологии детской краевой клинической больнице имени А.К. Пиотровича работает 26 коек круглосуточного режима и 14 коек дневного стационара. В целом в больница насчитывает 372 койки.