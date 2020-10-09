В Хабаровском крае не хотят закрывать опасную помойку

Месторождение Окло в Габоне (Африка) известно тем, что там находится единственный в мире природный ядерный реактор. Там около двух миллиардов лет назад происходила самопроизвольная цепная реакция деления ядер урана. Плато Мерелани является единственным местом в мире, где добывают красивый минерал танзанит. Через двадцать лет самоцветы иссякнут и их стоимость взлетит до небес.

Поселок Токи (Ванинский район) – наверное, единственное место в мире, где добывают деньги из ничего. Там находится свалка. Люди приезжают, платят владельцам помойки, вываливают мусор и уезжают. Хозяева, судя по всему, не вкладывают в свое «предприятие» ни копейки.

«Раньше здесь арендатором выступала компания «Ирбис», - рассказывает председатель краевого совета Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. - Они за много лет ничего не сделали, чтобы хоть как-то облагородить свалку. Мы добились, чтобы «Ирбису» выписали штрафы и расторгли с ним контракт».

На место компании с красивым снежнолеопардовым названием пришла другая фирма, но, по словам экологов-общественников, воз и ныне там. Популярности помойки позавидовал бы, пожалуй, сам Стас Михайлов, ведь туда везут отходы даже из Советско-Гаванского района. Несмотря на то, что там есть свой современный мусорный полигон. Все дело в цене.

«В Токи - мизерный тариф, всего двести рублей за кубометр, - продолжает Сидоров. - Однако эта свалка негативно влияет на состояние окружающей среды. Она представляет собой поле с отходами, которые раздувает ветер. Отходы попадают в грунтовые воды. Свалка периодически горит. Новые арендаторы должны были навести порядок и начать рекультивацию. Но мы воочию увидели, сколько здесь нарушений: нет фактической регистрации въезжающих автомобилей, отсутствует осмотр груза мусора и его взвешивание, автомобили не моют колеса, нет ограждений и т.д.».

По мнению председателя краевого совета Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы, свалку нужно закрыть, провести рекультивацию и прочие экологические мероприятия, а только потом принимать отходы. Жители поселка Токи тоже страдают от соседства с клоакой.

«Когда свалка горит, то невозможно дышать! - возмущена местная жительница. – Причем часто запах настолько едкий, что глаза вываливаются. Все вынуждены закрывать окна и форточки».

Экологи-общественники намерены добиться рекультивации «токийской» помойки.

Андрей Канев