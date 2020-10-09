«Опасная» вода уйдет из Комсомольска в середине октября

Сейчас гребень амурского паводка подходит к устью реки.

По данным комитета гражданской защиты правительства Хабаровского края, во второй декаде месяца уровни воды в Амуре продолжат устойчиво снижаться на всем участке до границы Ульчского и Николаевского районов. Также к середине месяца у

Комсомольска-на-Амуре закончатся паводки категории опасных явлений.

По данным специалистов Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка подходит к устьевой части Амура. На участке Богородское – Николаевск-на-Амуре за счет приливных явлений наблюдаются колебания уровней воды в пределах 5 – 10 см/сутки. На выходных у села Тахта Ульчского района ожидаются критические отметки.

В течение следующей недели пик паводка переместится в Николаевский район. Большинство населенных пунктов здесь защищены дамбами, возможны подтопления в селе Маго на островной части. Ситуация с паводком в этом и других районах находится на особом контроле краевых и местных властей.

За минувшие сутки в крае освободились от воды 26 дачных и приусадебных участков, 27 земельных участков и 3 участка дорог. В Нанайском районе полностью вода ушла из села Троицкое, на территории района продолжает дежурить группа спасателей аварийно-спасательной службы Хабаровского края.

Всего в регионе в зоне паводка остаются 52 населенных пункта, 9 жилых домов, где проживают 16 человек, 148 приусадебных участков, около 1800 дач и 67 участков автодорог.

В регионе сформированы и проводят работу 39 оценочных комиссий в составе 267 человек для определения ущерба, нанесенного населению водной стихией. К ликвидации последствий паводка привлечено более 100 человек, около 20 единиц техники.