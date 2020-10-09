Делегация Хабаровского края собрала рекордное количество наград на международной выставке

Словно ветер прошелестел листьями деревьев. Сначала женский шепот: «Хабаровский край приехал! Не видать нам первых мест!». А потом, вторя им, шепот мужской: «Не видать!». Но горевать над уже проигранными местами как-то и неловко, радоваться нужно встрече, ведь сколько времени не виделись! Зря народы называют малыми да северными, у этих людей -огромные сердца, что солнца, а искренности - на океан. И если уж радость, так от всей огромной северной души. Казалось, еще чуть-чуть и весь этот драйв можно разливать по бутылочкам и экспортировать в страны, где живут скучные и унылые народы.

Наши-то в прошлом году на традиционную международную выставку-ярмарку «Сокровища Севера» не приезжали. То ли власть забыла о мастерах, то ли деньги решила сэкономить. А вот другие регионы на представительство денег не жалели и не жалеют. Все-таки брендинг территории. Все-таки главное – люди!

Глянешь – огромный павильон. Наверное, думаешь, в этом регионе разных культур да народов тьма-тьмущая, ан нет, один, максимум два этноса. Это ж какое богатство-то в Хабаровском крае – восемь народов, считающих регион исторической родиной: негидальцы, орочи, нанайцы, эвены, эвенки. Какой же огромный должен быть павильон, чтобы во всей красе представить регион! Было бы это понимание у краевой власти…

Выставка

На выставке ярко, на выставке звонко. Конечно, большей частью слышится женская речь. Дамы любопытней. Да и какая ж из них не хочет, чтобы мужчины нет-нет, а с восторгом поглядели бы. Каждая - красавица, каждая - в национальном костюме, как птица яркая. Ничто так не молодит, как национальный костюм, сшитый своими руками. В каждом живет сильная магия, женская.

Волновались-то как! Так-то наши амурские народы сдержанные, основательные. Порой на сэвэнов похожи, и не разберешь – злятся или радуются. А тут даже не волнение, а паника, но легкая, едва заметная.

В аэропорту - баулы, женщины, дети, все перемешалось, вплоть до того, что перепутали автобусы. Пока все суетились, ненароком пошутил, глядючи на сумки да тюки: «А нет ли у вас в родне цыган? Уж больно табор напоминает». «Нет, ульчи мы», - сказали, как отрезали, да так, что еще и пожалел, что рот открыл.

Север-то наш не суров нравом и угрюм, а ярок и ласков людьми. Они – душа Севера, главное его сокровище. На выставке такая сердечность, словно встретились после долгой разлуки родные люди. «Как же мы без вас, ульчи?! Огромное спасибо, что приехали!»

Представителям этого древнего народа выпала честь открыть XV Международную выставку-ярмарку «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020» презентацией фотовыставки «Душа Земли Ульчской».

Началось все с танца «Тропой предков» ансамбля «Диро». Мощное выступление, громкое, словно это артисты, а не простые ребята из села Булава. И чудилась в ритме танца пульсация неведомого, словно прилетели духи с далеких берегов Амура поддержать своих детей и внуков в столице Родины.

Большая часть фотографий выставки была посвящена турам – тотемным столбам, которые устанавливают в значимых для этого народа местах. Считалось, что ритуальные столбы не только разгоняли злых духов, защищали от них землю, но и усиливали все хорошее, что было в людях. Столбы связывали землю и небо, отчего человеческие молитвы о счастье, здоровье и удаче быстрее достигали верховного небесного бога Ба-эндури.

Екатерина, дочь Ивана Росугбу, члена Союза художников России, резчика по дереву, того самого, кто и создавал столбы, сыграла на хомусе и рассказала, что первый ритуальный столб тура был установлен в Норвегии. Теперь ульчские добрые духи охраняют норвежцев.

Завершил презентацию выставки ансамбль «Диро». Юные ульчанки танцевали, и этот танец походил на глоток чистой лечебной воды. Там были и рыбки, и ивушки, и глаз лукавый, быстрый, словно взмах крыла амурской чайки.

Экспозиция

«Сердце» выставки-ярмарки – презентации работ мастеров и мастериц. «Ах, этим работам место в музее!», «Какая тонкая вязь!», «Это просто чудо!» - восхищались посетители выставки работами мастеров и мастериц из Хабаровского края.

Жюри привечали не только вышивкой, изделиями из рыбьей кожи, резьбой по дереву или национальным ювелирным искусством. Художник, мастер по дереву Юрий Куйсали провел обряд по очищению ярмарки от злых духов. Конечно, было угощение – и красная рыбка, и икра, и юкола с брусникой, и эвенкийские ломтики сушеной оленины.

«Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, отдохните, трубочку выкурите, водочки выпейте, талу из калуги покушайте и с нами поговорите!» - пели мастерицы.

А потом, как древнее заклинание – ульчская песня, которую исполняют обычно на Медвежьем празднике. Мадо Дечули пела, аккомпанируя, как и положено, на музыкальном бревне. И казалось в этот момент, что с далеких берегов Амура слетаются духи и невидимые драконы, чтобы помочь отстоять честь страны Ульчии и Хабаровского края.

Пусть не самая громкая презентация работ художников Хабаровского края была на выставке, но, пожалуй, самая искренняя. Да и у амурских народов есть какая-то природная интеллигентность, сдержанность. А весомость слов подчеркивали ценность и уникальность работ амурских мастеров и мастериц. Что толку орать, когда проще было посмотреть своими глазами на тонкую вязь старинных завитков, в которых и поэзия, и амурская история.

Кухня

Делегация Хабаровского края презентовала ульчскую и нанайскую кухню. Жаль, что талу невозможно было приготовить «с весла», поймав рыбку, тут же на весле разделав, добавив немного черемши для ощущения яркости жизни.

Соседи по выставке – кто привез сырые оленьи мозги, а кто легендарный нивхский мось. Это что-то типа холодца из рыбьих шкурок с таежной ягодой. Ульчи заволновались, и у них такое блюдо есть, попробовали и замолчали. Уж потом шепнули, что рыбьих шкурок маловато, оттого мось жидковат. А вот они, ульчи, на этом блюде не экономят.

Стоит отметить, что амурская кухня – это не только красная икра и тала. Среди представленных блюд были и салат из макури (юколы) с ягодой, и нектэ уликсэни - мясо дикого кабана с черемшой, и соли - ульчский десерт из вареного шиповника, черемухи, сдобренных маслом, и солима - нанайский десерт из лепешки с таежной ягодой, и царица презентации – по-ульчски септула, а по-нанайски таксан - рыбная халва. Это амурский кулинарный шедевр. Как говорится, не только пальчики оближешь, а еще и проглотишь их, не заметишь.

Приверженцы этой национальной кулинарии живут долго, не зная, что такое ожирение и диабет. Например, последняя ульчская шаманка Индяка Дяксул прожила больше ста лет. «Едем за здоровьем на Амур», - громко сказал один из членов жюри.

Милости, как говорится, просим!

Дипломопад

«Это просто произведения музейного уровня», - так говорили посетители выставки «Сокровища Севера» о костюмах амурских мастериц. За ними – годы кропотливой работы, где в каждой детали кроется целый рассказ о людях и духах, живущих в Приамурье.

И вполне закономерно, что у Хабаровского края – первое место на фестивале этнического костюма коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Полярный стиль», который проходил в рамках Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России».

Костюмы ульчских мастериц Лилии Куйсали и Надежды Сафаргалиевой признаны лучшими в номинации «Традиционная коллекция», а костюмы Аксиньи Симоновой из Тугуро-Чумиканского района были удостоены специального приза.

«Дипломопадом» можно назвать ситуацию на выставке. Всё заслуженно, а как же может быть иначе?

Не успели поздравить мастериц, как диплом первой степени в номинации «Танцевальное искусство» вручили образцовому детскому коллективу «Диро» из села Булава Ульчского района. «Вы – лучшие!» - говорили члены жюри руководителю коллектива Лидии Урангиной. Этот детский коллектив не только успешно конкурировал, а еще и победил взрослые маститые коллективы. Кстати, в прошлом году «Диро» исполнилось полвека.

Жюри отметило и эвенкийский национальный ансамбль песни и танца «Ярил» из Тугуро-Чумиканского района, занявший второе место в номинации «Детское творчество».

Детский конкурс назывался не особо креативно: «Пусть всегда будет солнце». Но это нисколько не умаляет победу юного жителя столицы Нанайского района. В конкурсе-то принимали участие тысячи детей, а столь мастерски сделанная работа из рыбьей кожи была только у Степана Келундига, ученика знаменитой художницы Валентины Бельды. У него первое место в номинации «Художественная обработка кожи, меха, рыбьей кожи» за работу, которая называется «Душа».

- И как? За чьи победы больше радости, за свои или за ученика? – спросил у Валентины Бельды.

- Конечно, за ученика, - ответила Валентина, а в глазах было столько счастья, столько радости и гордости за этого шестнадцатилетнего мальчика.

В конкурсе национальных кухонь ульчско-нанайская презентация заняла второе место, а за экологичность кулинарии делегацию Хабаровского края наградили специальным призом. Второе место и у Рената Росугбу, но только в номинации «Национальное ювелирное искусство».

Наши мастерицы тоже не подкачали и в конкурсе «Лучшее произведение национального искусства». В номинации «Национальный костюм» у Надежды Сафаргалиевой из Ульчского района и Аксиньи Симоновой из Тугуро-Чумиканского района дипломы третьей степени.

Лучшее же произведение на выставке – свадебный нанайский халат из рыбьей кожи Валентины Бельды, и как следствие – диплом первой степени. «Оценили его в два миллиона рублей, - рассказала Валентина. - Не хочу его продавать!».

Когда пришло время награждения победителей в номинации «Резьба и роспись по дереву», мастера из других регионов затаили дыхание, а потом огорченно вздохнули. Первое и второе места разделили художники из Ульчского района. Первое место занял Иван Росугбу, а второе Юрий Куйсали.

И еще сама экспозиция Хабаровского края заняла второе место на выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020».

Отметим, что участие делегации Хабаровского края в выставке-ярмарке организовано районной общественной организацией «Ассоциация КМНС Ульчского района» при финансовой поддержке международного Консорциума «Сахалин-1», оператором которого является компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», и правительства Хабаровского края.

Ложки дегтя

Из 20 квадратов экспозиции, что для Хабаровского края ничтожно мало, 12 оплатил «Эксон Нефтегаз Лимитед». Делегация Тугуро-Чумиканского района выиграла краевой грант и потратила его на поездку в Москву. Правительство потратилось на два квадрата для мастерицы из Нанайского района. А когда-то представители краевой власти год готовились к выставке, работали с мастерами, отбирая лучшее. Безусловно, участие в таких событиях – это еще и учеба для мастеров.Что касается самой выставки. Там, как правило, звучала русская речь. Все надписи - на русском языке. Правда, звучали порой песни на языках коренных народов, но прорывалась эстрада, те самые кабацкие четыре четверти, и казалось, что исполнители в полушаге от того, чтобы перевести, запеть на русском языке свои народные. Стоит ли популяризировать русский язык среди коренных народов? Они его и без этого прекрасно знают. Может, пришло время озаботиться появлением на такого рода выставках и языков малочисленных народов Севера?

Когда садился самолет, привозивший из Москвы и делегацию, и экспозицию, занявшую в России второе место, казалось, что сейчас встретят мастеров и юных артистов представители музеев, научной библиотеки, минприроды и министерства культуры, будут предлагать организовать выставку, а юным артистам выступить перед жителями краевой столицы. Хабаровчане ведь не имеют представления, что в одном регионе с ними живут гениальные художники и очень талантливые молодые люди – представители уникальной речной цивилизации, хранящие и развивающие свою национальную культуру. Однако чиновникам было недосуг.

Уникальная экспозиция «разлетелась» по районам, ну а иные жители Хабаровска так и продолжают считать, что в регионе нет ничего культурного и самобытного: нечем гордиться-то, нечем.

Юрий Вязанкин