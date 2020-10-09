Год колонии получил хабаровчанин за пистолеты для спецподразделений

Мужчину задержали во время сделки с военнослужащим Восточного военного округа

В июне 2019 года сотрудниками военной контрразведки задержан с поличным гражданин России А Толстоноженко, пытавшийся приобрести у военнослужащего Восточного военного округа два боевых пистолета (калибра 9-мм) для бесшумной и беспламенной стрельбы. Возбуждено уголовное дело.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились силами УФСБ России по Восточному военному.

В августе 2020 года Хабаровский районный суд Хабаровского края признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Однако подсудимый с приговором не согласился.

6 октября 2020 года рассмотрев апелляционную жалобу, Хабаровский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.