Власть и общественность объединились для решения проблем Хабаровского края

В Хабаровске прошло первое организационное заседание Народного совета. На встречу собрались около 300 участников. Совещание возглавил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Встреча длилась почти 4 часа. Дегтяреву было задано более шестидесяти вопросов. Участники встречи дали свои предложения по улучшению жизни в регионе, обсудили, как сделать край лидером во всех сферах.

«Мы вместе сформируем стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. Наше видение – мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал столичным городом-миллионником. Надо ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития вперед», - сказал Михаил Дегтярев.

На организационном собрании были определены направления, по которым будут созданы комитеты. Это экономика, городская среда, малый бизнес, социальная защита, законодательство, экология, строительство, транспорт, медицина, спорт, народный контроль, поддержка ТОСов, защита прав граждан и т.д. Следующее заседание Народного совета пройдет 28 октября.

Стоит отметить, что Народный совет отнюдь не дублер Общественной палаты Хабаровского края или иных совещательных органов. В совете представлены все районы региона, есть молодые и пожилые активисты. Неоднородность структуры позволит рассмотреть каждый вопрос со всех сторон, с учетом разных мнений. А в споре, как известно, рождается истина.

Еще одной «фишкой» Народного совета является его коммуницированность с первым лицом региона. Каждую проблему можно обсудить с Михаилом Дегтяревым напрямую, а не заниматься составлением заявлений к депутатам и прочей бюрократией.