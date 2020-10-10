Паводок идет к Амурскому лиману, под угрозой — село Тахта

В зоне паводка остаются 52 населенных пункта.

Гребень амурского паводка проходит село Тахта в Ульчском районе. На выходных у этого населенного пункта ожидаются критические отметки. При этом колебания воды уже отмечаются на всем участке село Богородское-Николаевск-на-Амуре. У Богородского уровень реки сейчас составляет 504 см, что на 4 см выше границы «опасных явлений».

Гидрологи прогнозируют, что в течение следующей недели паводковая волна переместится в Николаевский район. Большинство населенных пунктов там защищены дамбами, но возможны подтопления в селе Маго на его островной части. Выход гребня в лиман ожидается во второй декаде октября.

Между тем, выше по течению Амура за минувшие сутки от воды уже освободилось 26 дачных и приусадебных, 27 земельных участков и 3 отрезка автодорог. В Нанайском районе полностью вода ушла из села Троицкое, но на территории муниципалитета продолжает дежурить группа краевых спасателей. Однако в Комсомольске-на-Амуре пока сохраняются высокие отметки воды — накануне там было 663 см при критическом уровне 650 см. Вода у города опустится ниже порога «опасных явлений» не раньше середины октября.

Всего в регионе в зоне паводка все еще остаются 52 населенных пункта, 9 жилых домов, где проживают 16 человек, 148 приусадебных участков, около 1800 дач и 67 отрезков автодорог. Ситуация находится на особом контроле краевых и местных властей.

В регионе сформированы и проводят работу 39 оценочных комиссий в составе 267 человек. Они определяют ущерб, нанесенный населению стихией. К ликвидации последствий ЧС привлечено более 100 человек, задействовано около 20 единиц техники.