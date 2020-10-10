В Хабаровске представили «полицейский» спектакль

Дорога нам эта милиция-полиция! Даже у самого законопослушного гражданина где-то там внутри под ложечкой екает и голосом Волка из «Ну, погоди!» начинает говорить «Посодют тебя. А ты не воруй!». А затем сразу строки из гимна «А помню тот Ванинский порт». И все закончится тем, что «Друзья накроют мой труп бушлатиком, на холм высокий меня снесут».

Конечно, некоторые скажут с бравадой, что кто не сидел в обезьяннике, тот не пацан. Но это уж точно от лукавого.

А что, если эти полицейские вдруг окажутся интеллектуалами-психотерапевтами, в задачи которых включена вполне благовидная цель: научить любить Родину, мать вашу? Ее, малую, родимую. Вдруг это станет преступным не замечать то, насколько прекрасен мир? И стражи правопорядка займутся профилактикой.

«Абсурд!» - скажете вы. И будете абсолютно правы. Об этом пьеса Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», поставленная режиссером Владимиром Паршевым в краевом Театре драмы.

Спектакль получился, несмотря на вывернутость, очень уютным, музыкальным и даже танцевальным. Полицейские в спектакле не только психотерапевты-интеллектуалы, но еще певцы и танцоры.

Наверное, главное в этом спектакле – не столько «лечение» главного героя, с первого взгляда вполне обычного в своей заурядности мужчины, кому слегка, а может, и далеко за сорок, сколько узнавание нас, обычных зрителей, граждан таких же заштатных городков. Это Москва -одна такая, а вот Подольсков от западной границы до Тихого океана пруд пруди. А ведь Родину любят не за что-то. Просто любят.

Адресат этой постановки – те, кто постоянно недоволен климатом, работой, мужем или женой, самой жизнью. Может быть, попади они в такое отделение полиции, хоть чуть-чуть изменят себя, а значит, и окружающую действительность. Вряд ли, как в дневниковой повести Владимира Высоцкого, появятся некоторые высокоразвитые дельфины и за ручку из сумасшедшего сегодня (а оно, безусловно, сумасшедшее) поведут нас в прекрасное далеко. Да и наше мощное нытье может извратить все самое прекрасное и путное. В этом мы превеликие мастаки.

Об артистах. Хороши были и Лидия Феоклистова, и заслуженный артист РФ Евгений Монолатий, чей герой напоминал персонажа из семейки Адамсов, и Александр Сафронов – человек из Мытищ. Порой кажется, что именно из таких Мытищ Россия и состоит, презрев свою национальную культуру. Ну и, конечно, забавен дуэт главного героя в исполнении Сергея Юркова и Первого полицейского - заслуженного артиста Хабаровского края Сергея Кишко.

- Абсурд, как мне кажется, – один из наиболее необходимых жанров, - сказал Владимир Паршев, режиссер спектакля. - Я всегда ставил комедии или такие вещи, которые мне были близки и просты во всех пониманиях. Я заранее был уверен, что спектакль будут принимать, что будут аплодисменты, что люди будут ходить, а спектакль идти по многу лет, как ходят на «Теток» или «Палату бизнес-класса». Читал интервью автора Дмитрия Данилова. В стране много идет спектаклей по этой пьесе. Он в интервью говорил, что ему нравится, когда режиссеры пытаются по-разному трактовать пьесу, чтобы были разные подходы.

Пьеса-то по существу - одноактовка. Можно было бы посадить артистов за стол, дать им текст. Может быть, и зрителям бы такое понравилось. Хотелось бы, чтобы зритель понимал всю абсурдность нашей сегодняшней жизни, когда переворачивают с ног на голову. Я поставил комедию, потому что в пьесе есть очень смешные, парадоксальные вещи.

А что зритель? Зрителям понравилось. Кричали «бис» все, а кто-то после спектакля оставался и благодарил. Уж очень постановка получилась теплой, человечной, что ли.

Юрий Вязанкин