Хабаровчанам дорого обходятся «бесплатные юридические консультации»

Супруге моего товарища такая, с позволения сказать, «консультация» обошлась в 45 тысяч рублей. Татьяну интересовало что-то, связанное с пенсией. Но даже эту толику информации муж буквально «выдавил», обнаружив утечку семейных денег и какой-то странный договор. Когда он явился в юридическую контору и потребовал деньги обратно, получил отказ. Написал заявление куда следует. Но, скорее всего, обратно семья уже ничего не получит.

Впрочем, тут даже пытать с пристрастием никого не надо. Поскольку такие «шарашки» давно уже расползлись по всей стране. Об этом мне рассказала знакомая, юрист со стажем и хорошей репутацией, Елена Искибаева. Ее история - о Людмиле без Руслана. Та являлась собственницей квартиры, в которой был зарегистрирован дальний родственник. И более 10 лет в квартире не проживал. Известно, что сниматься с регистрационного учета (выписываться из квартиры) он не желает. А ей даже было не ясно, где он проживает, так как связь с ним утеряна.

Людмила стала искать возможность решить данный вопрос в Интернете. Позвонив по первому попавшемуся номеру, где предлагалась бесплатная консультация, она записалась к специалисту. Довольная, с документами, пришла к юристу, который уверил ее в том, что данный вопрос можно решить в досудебном порядке. Как – не рассказал.

Юрист был убедителен и серьезен, в результате чего Людмила согласилась на его условия. За досудебное урегулирование спора он на бесплатной консультации потребовал… 30 тысяч рублей. Она верила, что именно этот юрист сможет без суда каким-то образом снять пропавшего родственника с регистрационного учета. Хотя вариант урегулирования спора в досудебном порядке в данном конкретном случае исключен, Но Людмила поверила юристу. А точнее сказать, обычному аферисту.

У Людмилы не было в наличии таких денег. Но так как она очень хотела решить вопрос любой ценой и нашелся такой убедительный юрист, впервые в жизни решила взять кредит. Буквально на следующий же день оплатила услуги и стала ждать чуда. Сомнения закрались только через три месяца.

- Юрист не решил в досудебном порядке этот вопрос, - говорит Елена Искибаева. - И кто бы сомневался в обратном? Более того, «благодетель» перестал отвечать на ее звонки. В офисе он был постоянно «занят» для Людмилы (видимо, очередным оболваниванием. - Авт.).

По совету Елены, женщина обратилась к порядочному юристу. Он разъяснил порядок действий, составил иск, и родственник все же был снят с регистрационного учета на основании решения суда (проще сказать - выписали его). Потратила она на решение вопроса денег в 10 раз меньше, чем требовал мошенник. Но кредит пришлось выплатить со всеми процентами и страховками! Вот такая печальная история про Людмилу и кредит. Поэтому Елена и советует: «Не повторяйте ее ошибок и не кормите аферистов».

А люди все скажут…

Надежда Михайлова побывала в такой ситуации, точно так же выложила 30 тысяч рублей. По ее словам, юрист был очень вежлив и убедителен. Только после получения денег стал недоступен. Обращение в полицию ничего не дало. Почему так? Потому что, дорогие сограждане, юрист-мошенник в наше время – довольно часто встречающееся определение. Сто раз подумайте, прежде чем выложить кому-то деньги!

Марк, он не стал называть свою фамилию, видимо, постеснялся, рассказал, что, даже отсудив деньги за недобросовестно оказанную услугу, их так и не получил, так как фирма срочно поменяла счет, место дислокации и название. По его словам, «юристы это делают легко и быстро, и судебные приставы не смогли, а может, просто не захотели получить с них мои деньги. Настрогали юристов в двухтысячных годах, вот теперь они и рыщут как голодные волки, обманывая всех подряд».

Юрист Алексей Голубцов спокойно отметил: «Виновата Людмила в том, что клюнула на «БЕСПЛАТНУЮ» консультацию. Ко мне бы, наверное, не пошла, узнав, что у меня консультации платные».

Ирина Пугачева рассказала поучительную историю. «Очень часто, к сожалению, люди верят таким юристам. Сына подруги задержали за совершение преступления, буквально на следующий день позвонил по телефону «адвокат» и предложил свою помощь по защите. Сказал, что деньги нужны для потерпевших и еще для урегулирования некоторых вопросов. Находящаяся в шоковом состоянии из-за положения сына женщина поверила «адвокату» и перевела запрошенную сумму на карту. А через несколько дней узнала, что отдала деньги… неизвестно кому, и никакой адвокат не выступил в защиту сына. Будьте внимательны и осторожны, не стоит переводить деньги без подписания соглашения с адвокатом и очной встречи».

Светлана Москвитина тоже рассказала, что она с 2005 года в судах. «За это время я не встретила ни одного юриста, который бы решил мои вопросы или выиграл хотя бы один суд. Меня замучили звонками о бесплатной юридической помощи. На этих приемах идет откровенное «разводилово» на деньги, и от юристов, которые называют себя адвокатам, я ни разу не получила ни одного ответа на свои вопросы. Ответ один: «Я не обязан вам рассказывать о своих наработках по вашему вопросу бесплатно, заключайте договор, и я буду с вами работать». Но после заключения договора в лучшем случае уже другой юрист или адвокат напишут какой-нибудь бред с ваших слов, вставят номера статей закона, которые не факт, что подходят вообще к вашей ситуации, и на этом попрощаются с вами. У меня лично уже потеряно уважение к адвокатам и юристам. Извините, если кого-то обидела незаслуженно».

Николай Дзержинский: «Не вините себя. Вы пришли с юридической проблемой к юристу, а не к мяснику. Вы заплатили. А то, что он вас кинет, вместо того чтобы защищать, на лбу не написано. Так, на будущее: уговаривание здесь и сейчас подписать договор оказания услуг, угрозы "завтра дороже" - это 100% мошеннические приемы. Не бойтесь послать на три буквы, ничего от них не берите, чтобы не испытывать чувства вины. В первую очередь читайте отзывы в Интернете, а не на ресепшене, а уж потом принимайте решение доверять или нет. Угодить мошеннику можно, только отдав деньги».

Елена рассказывает: «Офис. Шикарный. Ресепшен. Красотка в мини на высоченных каблуках. На стенах - сплошные дипломы и море отзывов (и кто их писал?). А консультации и нет. Деньги давай!».

Пенсионеров ежедневно атакуют по телефону и травят байки про бесплатную помощь. Вообще, нет никаких государственных контор, они все частные. Сделаем большую скидку - только подпишите договор. Когда предлагают подписать договор – это лучший маркер, что бесплатная консультация закончилась.

Тут бы встать и уйти или уже переходить в формат платных услуг, подписывая договор. Кстати, их договоры составлены, как правило, таким образом, что ответственности за качество предоставленных услуг нет никакой.

Людмила Александрова не удержалась, рассказала про подругу. Они почти одногодки. Мама - инвалид 1 группы. Реновация – их пятиэтажки сносят. По закону бабушке, как участнице войны, положена отдельная квартира. И двушка подруге и дочери. Была трешка. В хрущобе. Пришла в отдел, где распределяют жилье. Хамка распределительная говорит: «Да, положено. Но не дадим. Бабка ваша на ладан дышит, а вы потом квартирными комбинаторами будете». Пошла к юристам, предварительно предупредив маму, чтобы ни при каких обстоятельствах договор не подписывала. Дама-юрист начала нести бред, предлагала то разделить лицевой счет, то еще какие-то аферы...

Валентина Юрьева тоже нарвалась на таких юристов-аферистов. Двадцать тысяч рублей пропали, ни прокуратура, ни полиция, ни Роспотребнадзор не помогли… Отмахнулись, да и только. Аферисты хорошо знают, как обойти закон и выйти сухими из воды.

Какой тут можно дать совет? Делайте аудио- или видеозапись при подобных переговорах, чтобы зафиксировать работу нечистых на руку людей и чтобы была возможность доказать, что те вводят в заблуждение обратившихся к ним.

Вадим Решетняк