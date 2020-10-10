О жестком карантине речи нет — зампред краевого правительства Никонов

Вместе с тем потребуются дополнительные места в госпиталях для коронавирусных больных.

На встрече с представителями районных газет и.о. зампреда правительства Хабаровского края Евгений Никонов заявил, что в регионе пока не планируют вводить полный комплекс ограничительных мер по коронавирусу.

«Мы каждую неделю мониторим ситуацию, проводим оперативный штаб и по мере необходимости принимаем решения по смягчению или усилению ограничительных мер. Пока, речи о введении жёстких карантинных мер не идёт», — сказал Евгений Никонов.

Никонов также прокомментировал и ситуацию с военным госпиталем в Анастасьевке, где планируется выделить 200 мест для лечения больных с новой коронавирсной инфекцией.

«На сегодняшний день госпиталь не полностью готов к приёму пациентов. Есть определённые сложности. Поэтому я обратился к заместителю министра обороны России с просьбой ускорить процесс запуска лечебного учреждения», — сказал и.о. зампреда.

Напомним, с 9-го октября в Хабаровском крае вступили в силу ограничения, в связи с распространением новой коронаирусной инфекции. Работодатели вправе отправить на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, а при проведении массовых мероприятий необходимо соблюдать социальную дистанцию.