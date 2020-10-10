В Хабаровске одним долгостроем стало меньше

В краевом центре продолжаются решаться проблемы обманутых дольщиков. Долгострой на улице Льва Толстого наконец-то перестал быть таковым и перешел в разряд «введен в эксплуатацию». В церемонии сдачи жилого комплекса участвовал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как оказалось, вопрос с долго- и недостроями вполне себе можно решить, если этого захотеть: найти нестандартное решение вопроса и наладить строгий контроль. Два дома переменной этажности – на 26 и 199 квартир – начинало возводить ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» (сейчас это ГВСУ № 6) в 2013 году. Сроки постоянно переносились, пока в 2015 году жилой комплекс окончательно не «встал».

Однако после того, как Дегтярев наладил работу с сотрудниками надзорных ведомств, правительства края, городской мэрии, министерства строительства и ГВСУ №6, стройка возобновилась и благополучно завершилась.

«К сожалению, до сих пор более 1200 семей не могут получить ключи от квартир. Часть из них будет достроена силами инвесторов, часть – за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан, в который мы обратились два месяца назад, получили поддержку премьер-министра Михаила Мишустина и его команды. Мы ставим себе амбициозную задачу – шаг за шагом к октябрю следующего года тему обманутых дольщиков в крае закрыть, чтобы все получили жилье. Только слаженная работа нам позволит с этой проблемой проститься навсегда», - заявил Михаил Дегтярев.

Напомним, что врио губернатора поручил полностью решить проблему обманутых дольщиков к 1 октября 2021 года. Если к тому времени на территории края останутся недострои, подрядчиков ждут проверки от правоохранительных органов. Как видно по ситуации с домом на улице Льва Толстого, «метод Дегтярева» вполне себе работает.