Хабаровские родители перешли на школьное питание

Мэрия решила предложить родителям оценить меню образовательных учреждений

Накануне десант общественных дегустаторов без особых предупреждений высадился и отобедал в хабаровской школе №3 на улице Забайкальской. Это не первое учебное заведение, в котором с детским рационом знакомятся родительские делегаты – мамы учеников из разных школ города.

Гастрономический марафон, организованный городским управлением образования, позволяет им лично оценить качество и полезность пищи, которую в школьных столовых предлагают их детям, сформировать объективное мнение об ученическом питании и внести свои предложения по улучшению ассортимента съестного. К дегустации мамы подходят со знанием дела.

В школе №3 взыскательных инспектрис потчевали самым обычным обедом – без деликатесов и кулинарных изысков: о визите целой бригады мам поваров заранее никто не предупреждал. Тщательному органолептическому анализу подверглись рассольник, картофельное пюре, рыба под маринадом и морковный салат. Внешний вид, аромат блюд и их вкусовые качества женщин не разочаровали.

«Все было вкусно. Даже немного вкуснее, чем в некоторых школах, где мы обедали раньше. Приготовлено хорошо, соли и специй – в меру. Наверное, здесь работают талантливые повара. Мы прекрасно понимаем, что на всех детей не угодишь: если кто-то из школьников отказывается от какого-то из блюд, дело здесь вовсе не в том, что они плохи на вкус (в этом мы лично убедились) – просто у всех ребят разные предпочтения: к примеру, кто-то не любит блюда с томатом, а кто-то не в восторге от рыбы. Дети и дома «перебирают харчами»: что-то едят с удовольствием, а от нелюбимой еды отказываются. Жалоб на то, что завтрак или обед в школе были невкусными, или на то, что пришлось садиться за парты голодными, мы от своих ребят не слышали. Учитывая, что в школьных столовых в продаже мы видим массу разнообразной выпечки – пиццу, пирожки, кексы, сосиски в тесте, которые ребята очень любят, с пустым желудком из буфета явно никто не уходит. Если завтрак или обед оказались не по душе, всегда есть, чем перекусить», — отметили мамы.

Кстати, от морковного салата одна из матерей отказалась – не любит. По словам родителей, меню, с которым они уже успели ознакомиться в разных школах, очень разнообразное и сбалансированное, что называется «ни прибавить, не убавить».

«Видим, что каждый день школьникам предлагают различные блюда, а не повторяющиеся изо дня в день. Есть все – и крупы, и рыба, и мясо, и овощи-фрукты, и молочные продукты. Ассортимент последних, возможно, стоило бы немного расширить: кефиры и йогурты никогда лишними не будут. Но, по большому счету, претензий к разнообразию пищи у нас нет. То, что нам дали возможность самим попробовать, чем питаются наши дети, — прекрасная идея», — сказали дегустаторы.

Также мамам рассказали о том, как ведется закупка продуктов и осуществляется контроль над приготовлением пищи.

«Детей мы кормим согласно перспективному меню, в нем посчитана каждая калория. Оно утверждено Роспотребнадзором. Всю провизию закупаем у проверенных годами поставщиков. Все продукты – сертифицированные. Про запас ничего не берем и на хранение не оставляем. К примеру, сегодня в меню у нас творожная запеканка. Творог для ее приготовления привезли вчера и ровно такое количество, которое нужно на приготовление порций по числу детей. Каждый день в нашей столовой завтракают 220 ребят, а обедают 235, на полдник приходят 70 учеников. В общей сложности столуются около 90% учеников. 300 человек питаются бесплатно, 220 — за плату: 62 рубля — за завтрак на одного ученика и 120-130 рублей — на обед. То, что находится в холодильниках обеденного зала для продажи (всевозможная выпечка), сделано по просьбам ребят. Особенно ученики в нашей школе любят пиццу», — рассказала ответственная по питанию школы №3 Наталья Вербенко.

«Школьное питание – самое сбалансированное. И оно действительно качественное и вкусное. Чтобы родители могли в этом убедиться, мы собрали самых активных и ответственных мам и организовали этот гастрономический марафон по образовательным учреждениям. Возможно, побывав в разных школах и попробовав разные блюда, они изменят и подход к приготовлению пищи дома, начнут приучать своих чад к здоровой и полезной пище», — отметила главный специалист МАУ «Центр развития образования» Светлана Кучерова.

Напомним, что по поручению президента РФ бесплатное горячее питание с 1 сентября получают все школьники 1-4 классов. Сохраняются льготы для ребят 5-11 классов из многодетных, малоимущих семей, детей с особенностями здоровья и ребят из семей, находящихся в социально опасном положении. Всего в Хабаровске бесплатно питаются 35 тыс 400 школяров.