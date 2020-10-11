Высокопоставленные чиновники проверяют масочный режим в Хабаровском крае

Под инспекцию попал один из филиалов МФЦ

Качество предоставляемых МФЦ услуг, а также соблюдение ограничительных мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции, проверил и.о. министра информационных технологий и связи края Алексей Гусев. Он посетил один из филиалов многофункционального центра, расположенного по ул. Серышева в Хабаровске.

В ходе инспекции Алексей Гусев пообщался с посетителями. Так, Вячеслав, который оформлял налоговый вычет на приобретённое жилое помещение, отметил, что доволен работой специалистов и предоставленной услугой.

«В регионе действуют ограничительные меры по COVID-19, сотрудники и посетители должны соблюдать дистанцию и масочный режим. В ближайшее время планирую посетить и другие филиалы МФЦ, чтобы проверить качество работы специалистов и узнать мнения граждан об обслуживании»,- отметил Алексей Гусев.

Напомним, что жителям рекомендуют записываться на прием в МФЦ. Подать заявку можно по адресу электронной почты support@mfc27.ru или по номеру единой справочной службы 8(800)-100-42-12. При этом нужно указать: филиал МФЦ, в который вы планируете обратиться, необходимую услугу, а также ФИО и контактный телефон.



