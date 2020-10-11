Хабаровский обзор: Факап, депутаты и крап

Обзор новостей «Молодого дальневосточника XXI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Краповый кайф: спецназ Росгвардии покупал наркотики под Хабаровском. По информации ФСБ России по Восточному округу войск Национальной гвардии России, житель села Сосновка И. Денисьев продавал наркотические средства местным жителям, в том числе военнослужащим отряда спецназа «Тайфун» Росгвардии. В ходе проведённого обыска по месту жительства Денисьева были изъяты наркотические средства в крупном размере.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками отдела ФСБ России по Восточному округу войск Национальной гвардии России. Следственными органами, по материалам военных контрразведчиков, возбуждены уголовные дела в отношении Денисьева, в ходе расследования которых осужденный вину свою признал в полном объеме. Обвиняемый приговорен Хабаровским районным судом Хабаровского края к четырем с половиной годам лишения свободы (условно), с испытательным сроком 5 лет.

tolkachev2003 «Мало дали - статья от 8 лет и выше. Посдавал всех».

mikhail8016 «А что будет тем военным, которые покупали?»

nikolaysolodkov36 «Кто-то не стал делиться…»

Трудовые династии

В Хабаровском крае депутатам запретили трудоустраивать родственников. Прокуратура Хабаровского края разработала закон следующего содержания. Депутатам Законодательной думы запрещено нанимать в качестве помощников лиц, состоящих с ними в близком родстве. То есть родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей.

Под словом «нанимать» имеется в виду заключать срочный трудовой договор. В случае, если парламентарий ослушается, его ждет досрочное прекращение полномочий. Закон призван предупредить конфликт интересов. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края 30 сентября приняли данный законопроект. Он направлен врио губернатора на обнародование.

margaritaribakowa «Не смешите мои тапочки: трудовые династии никто не отменит».

bogdanvojcehovskij88513 «А в других регионах не хотите тоже самое сделать, аааа?»

artur762762 «Во всех госструктурах все это работает. Только в думе семейный подряд. Поэтому и решения антинародные».

svetlanka.k.v «Только срочные трудовые договоры?! То есть обычные заключать можно? Ну это в духе нашей власти. Сделать вид работы».

Что не так с Руденко?

Истории неудач хабаровских бизнесменов. Что такое факап? Это сленговое обозначение жестокой неудачи. В жизни каждого предпринимателя были такие моменты. И как бы их ни старались избежать, видимо, стоит признать – без провалов не может быть успеха. Опыт, особенно горький, есть лучшая мотивация.

У Александра Руденко была сеть столовых в Хабаровске, которые он назвал просто и понятно – «100ловка». Сеть насчитывала 9 заведений в разных районах города. В 2014 году Руденко начал замечать, что рынок «встал», посетителей поубавилось. Начались перебои с деньгами, нужными на аренду и зарплату, не говоря уже про постоянно растущую «кредиторку» поставщикам. И Александр допустил огромную ошибку на пути антикризисных мер.

Вместо того чтобы затянуть пояса потуже, уволить неэффективный персонал, мобилизовать лучших, он начал брать кредиты. Сначала на 2 миллиона рублей, потом на 3. В тот момент кредиты казались ему спасительным глотком воздуха, создавали иллюзию безопасности. Увы. Итогом стали банкротство, арбитражи, приставы и далее по списку.

Вывод бизнесмен сделал такой: при минусах или нуле на предприятии нельзя залезать в кредиты, чтобы закрывать операционные дыры. Дыры заткнешь, но модель останется прежней – убыточной, а тут уже и платежи подоспеют с процентами и телом основного долга.

kolian_gsxr «Обули в лапти».

loboda14 «Воздержусь от комментариев про Александра Руденко))».

andr_khabarovchanin «@loboda14 а что с ним не так?»

Андрей Канев