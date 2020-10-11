У Комсомольска-на-Амуре вода упала ниже опасного уровня

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровском краю, за минувшие сутки у Комсомольска уровень воды упал на 9 см.

Сейчас Амур у Комсомольска-на-Амуре находится на отметке 646 см, при опасном явлении — 650 см. У Хабаровска уровень — 455 см, спасатели регистрируют неблагоприятное явление.

По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка сейчас подходит к устьевой части Амура. На участке Богородское – Николаевск-на-Амуре за счет приливно-отливных явлений наблюдаются колебания уровня воды в пределах ±5-10 см/сутки, которые сохранятся в ближайшие двое суток.

На Уссури в пределах Хабаровского края в Бикинском, Вяземском районах продолжится подъем уровня воды за счет смещения дождевых паводков с рек бассейна на территории Приморского края (Уссури, Арсеньевка, Малиновка, Б. Уссурка, Бикин).

На Амурской протоке у с. Казакевичево пойма затоплена на 0,9 м.

Уровни воды на реках края на утро 11 октября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска — составил 455 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 502 см (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 409 (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 537 (-4 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 646 см (-9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 770 см (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка — уровень 689 см (-4 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское — уровень 544 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское — уровень 498 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта — уровень 532 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре — уровень 221 см (+4 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.