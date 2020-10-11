«Убитую ОМОНом» хабаровчанку почти 3 года судят за мошенничество

10 октября на площади Ленина прошел митинг граждан, выступающих в защиту арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора края Сергея Фургала. После того, как несколько человек стали провоцировать сотрудников правоохранительных органов, находившийся здесь ОМОН был вынужден применить силу.

После задержания провокаторов, в соцсетях стало распространяться видео, на котором запечатлена лежащая на земле женщина. Ее вскоре увезли на скорой помощи. Некоторые пользователи и участников митинга заявили, что гражданку якобы убил ОМОН. Другие сказали, что ее сильно побили, из-за чего та потеряла сознание.

Однако внимательные граждане заметили некоторые странные детали. Во-первых, женщину никто не трогал – она аккуратно легла на брусчатку сама. Во-вторых, перед тем, как «потерять сознание», женщина поправила на себе платье. Далее в ряде телеграмм-каналов появилась фотография, где вполне себе живая и здоровая «убитая» сидит в здании больницы и кому-то улыбается.

В данной гражданке пользовали соцсетей опознали владелицу риэлторской компании «Европа» Галину Приданникову. Она уже более 2,5 лет имеет статус подсудимой по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, сообщает АиФ Хабаровск. Женщине инкриминируют 25 эпизодов.

«Одной из жертв стала 63-летняя хабаровчанка, которая обратилась к фигурантке с просьбой о сопровождении сделки по покупке квартиры в краевом центре. Стороны заключили договор, основным условием которого была предоплата за выполнение риэлтерских услуг. Пенсионерка передала риэлтору 168 тысяч рублей, но в установленные сроки злоумышленница обязательства не выполнила, а под различными предлогами переносила встречи. Правоохранительные органы обращаются к гражданам, лишившимся денежных средств или ожидающих исполнения условий по договорам с риэлтерской фирмой ООО “Европа”, с просьбой сообщить в органы внутренних дел», — сообщалось на официальном сайте УМВД по Хабаровскому краю в 2017 году.

Также стоит отметить радикализацию протестующих. Участники митингов постоянно оскорбляют сотрудников полиции, провоцируют их. Собственно, ОМОН стал применять силу не после оскорблений, а после того, как участники митинга разбили несколько палаток напротив здания правительства.

О каком-либо «разгоне» речи не шло – после задержания особо агрессивных протестующих, омоновцы, идя цепью, лишь вытеснили участников митингов с площади Ленина (что не помешало им потом вернуться обратно и снова устроить митинг). Всего ОМОН задержал 25 человек.

Фото: teamnavalnykhv